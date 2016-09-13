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    • Bakan'dan emekliye banka promosyonu açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek banka promosyonuna ilişkin, "Emeklimizin kazanımı anlamında en ideal çözümü üretebilmek için bankalarla pazarlıklarımızı, görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Acele edersek, bankacıların verdiğini kabul ederiz. Bir bilek güreşidir, devam ediyor. Yıl sonuna kadar sonuçlandırırız" dedi

    13 Eylül 2016 Salı 14:30
    Bakan'dan emekliye banka promosyonu açıklaması
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim bölgesi Bursa'ya geldi. Kültürpark'taki Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyeret eden Bakan Müzzinoğlu, bir gazetecinin, "Emekliye banka promosyonu ne zaman verilecek? Emekliye bayram müjdesi var mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Bayramın kendisi bir müjdedir. Müjdeleri bayramdan sonra vermek lazım. Bayramın kendi müjdesi üzerine bir müjde vermek, doğru olmaz. Emekliye promosyon konusu yalnız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın değil, hükümetin de gündemi. Emeklimizin kazanımı anlamında en ideal çözümü üretebilmek için bankalarla pazarlıklarımızı, görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Acele edersek, bankacıların verdiğini kabul ederiz. Acele edersek, emeklimizin beklentilerini karşılayamayız. Bu anlamda biz de bankalar da en ideal çözümü bulmak için görüşmeleri sürdürüyoruz. Bir bilek güreşidir, devam ediyor. İnşallah bilek güreşini Sayın Başbakanımıza teslim edeceğiz. O, bileği olması gereken şekilde bükecektir. Herhalde bu yıl sonuna kadar emeklimizin banka promosyonunu sonuçlandırırız."

    Emeklilerin acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Acele ederlerse arzu ettikleri gibi sonuçlandıramayabiliriz. Kime ne kadar verilecek onunla ilgili farklı emeklilik maaşları olduğu için bu konuda tek rakam yok. Ama banka promosyonuyla ilgili kamuoyuna, basına yansıyan rakamlar afaki rakamlar" diye konuştu.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Emekli, Emekli Promosyonu, Emekli Banka Promosyonu

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