Bakanlık, haksız yere zam yapanın ensesinde!

Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı

Bakanlık, haksız yere zam yapanın ensesinde!
31 Ağustos 2018 Cuma 10:13

Ticaret Bakanlığının, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #zam #döviz kuru #ticaret bakanlığı
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