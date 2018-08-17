Bakanlık yeni tedbir paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kredi kanalları açık tutulmaya devam edilecek" denildi. Bakanlık açıklamasının devamında "Kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek" denildi

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bankalar Birliği ile belirlenen tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak önlem alınacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasın devamında şöyle denildi:

*Kredi kanalları açık tutulmaya devam edilecek

*Kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek

*Kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

KREDİ KAPAMA OLMAYACAK

*Kur artışı nedeniyle kredi kapama olmayacak.

*Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak

'MÜCBİR SEBEP' KODU İLE BİLDİRİLSİN

*Ağustos 8 itibarıyla oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi’ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir; bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek