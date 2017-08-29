Baklavanın kilosu 70 liraya kadar yükseldi!

Türk mutfağının dünyaca ünlü tatlısı ve bayramların vazgeçilmesi baklava atepfıstığındaki fiyat artışı nedeniyle zamlandı. Üreticinin 8 ay önce 70 liraya aldığı fıstığın fiyatı 120 liraya ulaşınca baklavanın kilosu 70 liraya dayandı

Antepfıstığı Türkiye’de 56 ilde üretiliyor. Üretim artışı için destek çalışmaları devam eden antepfıstığında 2014 yılında 80 bin, 2015 yılında da 144 bin, 2016 yılında ise 170 bin ton rekolteye ulaşıldı. Antepfıstığı geçen yıl kilosu 65-70 liradan tüketiciye ulaştı. Ancak bu yıl rekoltede düşüş beklenmesi antepfıstığının fiyatını yükseltti. Fıstık 110-120 liradan satışa sunulunca, fıstığın en önemli kullanım alanlardan baklavanın da fiyatı arttı. Bayram öncesi baklavanın kilosu yaklaşık yüzde 15 zamla 70 liraya yükseldi.



“FİYAT ARTIŞI STOKÇULARDAN KAYNAKLANIYOR"



Fıstıktaki artışı değerlendiren İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Türkiye Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ağam Baklavaları Genel Müdürü Veysel Murat, artışın stokçulardan kaynaklandığını ileri sürdü. Murat, şöyle dedi:



“7- 8 ay önce 65- 70 liradan aldığımız fıstığın fiyatı, 120 liraya çıktı. Stokçuların elinde halen geçen yılın mahsulü var. Geçen yıl rekolte yüksekti. Ancak stokçular malı ellerinde tutarak fiyatın artmasını sağlıyor. Biz dernek olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından denetleme yapılmasını istiyoruz. Ancak suni fiyat artışının önüne geçilemiyor."



“İTHALAT SERBEST OLURSA FİYAT NORMALE DÖNER"



Bayramda adet olduğu için baklavaya talebin arttığını belirten Murat, “Şu an şöbiyet, prens, burma kadayıf gibi çeşitler 68 lira, fıstıklı baklavayı ise 63 liradan satıyoruz. Esnaf olarak fiyatlara yapabileceğimiz bir şey yok. Fıstığın artışı baklavayı da ister istemez etkiliyor. Fıstık ithalatı yasak. Dünya piyasasında fıstık şu an 15 dolardan alıcı buluyor. İthalatın önü açıldığında stokçu malı elinde kalmasın diye mecburen piyasaya sürecek. Böylece mal kendi değerinde satılmış olacak. 1 hatta 2 yıl öncesinin ürününü stokta tutanlar var" dedi.