Kendimize yeten pirinç

Haber Kaynağı: AA

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türkiye'nin önerisiyle, 2016'yı 'Uluslararası Bakliyat Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, FAO'nun raporlarına göre Türkiye'nin bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ülkeden birisi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin bakliyat üretimine uygun toprak yapısına, yerli tohumlara, ekim bilgisine sahip olduğunu vurgulayan Reis, 'Ayrıca son 25 yılda dekar başına alınan verimlilikte, buğdayda yüzde 34, pirinçte yüzde 83, kuru fasulyede yüzde 104, nohutta yüzde 32, kırmızı mercimekte yüzde 64, son yıllarda ekimi azalan yeşil mercimekte dahi yüzde 56 artış yaşandı. Ancak diğer taraftan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, son 25 yılda kuru bakliyat ekili alanlarında yüzde 66 düşüş, kuru bakliyat üretiminde yüzde 46 azalma gözlendi' diye konuştu. Mehmet Reis, 'Bu yıl, dekar başına verimlilikte artış yaşanmasına rağmen, ekili alanlarda ciddi düşüş gerçekleşiyor. Bakliyat üretimi yapılacak topraklarımızı geri istiyoruz, daha fazla üretim yapmak için gerekli donanıma sahibiz' dedi. 'Bu yıl 1 milyon tonu geçecek kuru bakliyat üretimimizi, ekim alanlarını artırıp, birkaç yıl içerisinde 2 milyon tona çıkartarak, 1,5 milyar doların üzerinde ihracat yapabiliriz' diyen Reis, Anadolu toprağında yerli tohumlarla üretilen bakliyatın, dünyanın dört bir yanından yoğun bir talep gördüğüne vurgu yaptı. Reis, kuru bakliyatta söz sahibi olabilmek için, öncelikle genç nüfusun tarımda çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerek, 'Yerli tohumlarla üretimin yapılmasını sağlamalıyız, mazot ve gübre desteğinin yanında ürün destekleme primini sürdürmeliyiz ve üretim planlanması çalışmalarına devam etmeliyiz. Böylece, ülkemizi en sağlıklı şekilde besleyerek obeziteden koruruz. Diğer yandan 'açlığa çare' olan bakliyatı ihraç ederek; dünyayı sağlıklı ürünlerle doyurup, ülkemize döviz girdisi sağlarız' ifadelerini kullandı.2016 kuru bakliyat üretiminde, geçtiğimiz yıla oranda yüzde 5 artışın olacağını ifade eden Reis, 'Kırmızı mercimeğin hasadı yapıldı ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 rekolte artışıyla 400 bin tonu buldu. Kırmızı mercimekte, hasat öncesine oranla, yüzde 20 fiyat düştü. Yeşil mercimek rekoltesi, iç pazarın talebini karşılayacak düzeyde değildir, ancak bu yıl, bir önceki yıla oranla üretimde bir artış sağlandı ve bu ilerisi için umut vaat ediyor. Nohut ve kuru fasulye hasadı başladı ve rekoltenin geçen yılla aynı oranda olacağı belirtiliyor. Kuru fasulyede yüzde 5, nohutta yüzde 15 fiyat artışı oldu' bilgilerini paylaştı.