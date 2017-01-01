Balık fiyatları 'hava'dan yüzde 50 arttı

Havaların soğumasıyla beraber balık fiyatlarında da yüzde 50'ye varan artışlar göze çarpıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, 'Balık oranları beklentiler çok altında. Bunun en büyük etkisi hava muhalefeti' dedi

Yasin Çetin-Hava sıcaklıklarının düşmesi



Balıkçılar, 'talep çok balık yok'



Balıkçılar fiyatlarda yüzde 40-50 arasında bir artışın olduğunu belirtti. Balıkçı İzzettin Yedikardeş, 'Havaların soğuması balığın azalmasına neden oldu. Talep çok ancak balık az. Sezon başlarken Çinekop gibi balıkların bol olması nedeniyle vatandaş bu sene bol bol balık yedi. Şu anda biraz kıtlık var. Ondan dolayı fiyatlarda artış söz konusu. Çinekop 20-25 lira, Hamsi 10-15 TL arası. Şu anda ağırlığımızı Çipura ve Levrek'e veriyoruz. Onlar yetiştirme balık olduğu için uygun bir şekilde satabiliyoruz. Denizden çıkan balıklar hava muhalefetinden dolayı bugünlerde azalıyor. O yüzden pahalı. Yüzde 40-50 arası bir artış söz konusu' dedi. Balıkçı Hasan Kalkan ise 'Balık fiyatları şu anda normalin biraz üzerinde. Daha önceki sattıklarımıza nazaran biraz daha yükseldi. O da hava muhalefeti nedeniyle söylenebilir. Ete, tavuğa nazaran yine de ucuz sayılır. Ona rağmen tüketici alıyor ancak önceki satışlara göre daha az diyebiliriz. Havanın sertleşmesinden sonra bizim işler düştü' dedi. -Hava sıcaklıklarının düşmesi balık çıları vurdu. Talebin çok balıkların az olması fiyatları da yükseltti. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, ocak ayından itibaren denizlerdeki beklentilerinin çok düştüğünü belirterek şunları söyledi:' İklim şartları bizi olumsuz etkiledi. Eylül ayından aralık sonuna kadar büyük oranda Palamut vardı. Onun arkasından her sene olan Hamsi bu sene olmadı. Beklentilerin çok çok altına düştü. Havalar soğudu fiyatlar yükseldi. Balıkçılarımız bu nedenden dolayı denize çıkıp avlanamıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Alanlar oluyor tabi ama önceki aylara göre daha az diyebiliriz. Halimizde Türkiye'nin her yerine balık sevkiyatı yapıyoruz. Şu anda Karadeniz'de hamsinin, İstanbul Boğazı'nda balıkçıların az olması nedeniyle geriye yalnızca Ege Bölgesi kalıyor. O da şu anda iklim şartlarından dolayı zayıf. Havaların soğuması nedeniyle balığın bu dönem daha lezzetli olacağının da altını çizen Çakan, soğukta balık daha da yağlanıyor ve doğal olarak daha lezzetli oluyor. Yağlı balık en değerli balık' dedi.Balıkçılar fiyatlarda yüzde 40-50 arasında bir artışın olduğunu belirtti. Balıkçı İzzettin Yedikardeş, 'Havaların soğuması balığın azalmasına neden oldu. Talep çok ancak balık az. Sezon başlarken Çinekop gibi balıkların bol olması nedeniyle vatandaş bu sene bol bol balık yedi. Şu anda biraz kıtlık var. Ondan dolayı fiyatlarda artış söz konusu. Çinekop 20-25 lira, Hamsi 10-15 TL arası. Şu anda ağırlığımızı Çipura ve Levrek'e veriyoruz. Onlar yetiştirme balık olduğu için uygun bir şekilde satabiliyoruz. Denizden çıkan balıklar hava muhalefetinden dolayı bugünlerde azalıyor. O yüzden pahalı. Yüzde 40-50 arası bir artış söz konusu' dedi. Balıkçı Hasan Kalkan ise 'Balık fiyatları şu anda normalin biraz üzerinde. Daha önceki sattıklarımıza nazaran biraz daha yükseldi. O da hava muhalefeti nedeniyle söylenebilir. Ete, tavuğa nazaran yine de ucuz sayılır. Ona rağmen tüketici alıyor ancak önceki satışlara göre daha az diyebiliriz. Havanın sertleşmesinden sonra bizim işler düştü' dedi.