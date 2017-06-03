Bankaya borcu olanlar dikkat! Yeni bir şansınız var

Bankadan kredi çekip ödeyemeyenler için yeni bir fırsat doğdu. Artık borçlara Varlık Yönetim Şirketi bakıyor. Borçlu kalmak istemeyenler için yeni imkanlar var. 500 bin kişi borcundan kurtuldu

Bankalar, 2 milyon müşteriden tahsil edemediği alacaklarını ‘varlık yönetim şirketi’ne devretti. Devredilen tutar 28.7 milyar lira. Şirketler borcunu ödemek isteyene büyük avantaj sunuyor. Taksit imkanı da var



Bankadan kredi çekip 90 günlük sürede ödeyemeyenler yasal takibe düşüyor, yani avukatlık oluyor. Avukatlar da tüm çabaya rağmen 2-3 yıl içinde bu borcu tahsil edemezse bankalar, kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor.



16.4 MİLYARI BİREYSEL



NASIL ÖĞRENİR, ÖDERİM?



90 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE



ÖDENMEYEN BORÇ NEREYE BİLDİRİLİR?



500 BİN KİŞİ KURTULDU

Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Şirket sayısı 12. Bu şirketlerde borçlu 2 milyon kişinin dosyası var. Bankaların devrettiği tahsili gecikmiş borç toplamının 16.4 milyar lirası bireysel, 12.3 milyar lirası ticari (KOBİ) krediler olmak üzere 28.7 milyar lira.Dosyası bankadan çıkmış ve varlık yönetim şirketine devredilmiş kişiler ne yapacak? Borç nasıl ödenecek? Borcunu ödeyen kara listeden çıkıp, kredi çekebilir mi? Şirketler taksit veya indirim yapıyor mu? Merak edilenleri Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı ve Başkan Vekili Hasan Tengiz’e Posta'dan Bilal Emin Turan'a açıkladı.Varlık yönetim şirketlerinin amacı ne? Varlık yönetim sektörü, tahsili gecikmiş alacakları satın alarak bankaları yükten kurtarır. Daha esnek koşullarla ödeme imkanı sunarak tüketicilerin tekrar kredi çekebilir duruma gelmesini sağlar.Bankalar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder? Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine devreder.Varlık yönetim şirketine devredilmeden önce banka borçluya ne gibi süreç işletir? Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçer ve yasal takip süreci başlatılır. Bu 90 günlük süreçte banka müşterisine sözlü ve/veya yazılı olarak ulaşıp, borcunu ödemesini hatırlatır. Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanır. Sonra hukuki süreç başlatılır.Bankalar kredi geri ödemesindeki gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtir ve müşterinin bu gecikme durumunu KKB üyesi tüm bankalar görür. Bu süreç müşterinin kredi notunu olumsuz etkiler, kredi başvuruları olumsuz yanıtlanır.Bankalar tahsili gecikmiş alacaklarını kaç liraya sattı? Bankalar toplam 28.7 milyarlık alacağını varlık yönetim şirketine 3.4 milyar liraya devretti.Daha çok hangi borçlar devrediliyor? Mart 2017 itibarıyla bankalar; tahsili gecikmiş 16.4 milyar TL tutarında bireysel, 12.3 milyar TL tutarında ticari ve KOBİ kredisini sattı.Bugüne kadar kaç kişi borçtan kurtuldu? Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlu sayısı 2 milyon. Ayrıca sektör şu ana kadar 500 binden fazla müşterinin borçtan kurtulmasını sağladı. Borcunu ödeyen kredi çekebilir hale geldi.Kredi alacağı varlık yönetim şirketine devredildiyse borçlu kara listeye girer mi? Bankalar tarafından kredi geri ödemelerindeki gecikmeler, Kredi Kayıt Bürosu’na aylık olarak iletiliyor. 90 günlük yasal süreden sonra başlatılan hukuki süreçle kişi kara listeye giriyor. Varlık yönetim şirketleri de aylık bilgi vermeye devam ediyor. Yani borç devretse de kapanmadan kara liste son bulmuyor. (Vatan)