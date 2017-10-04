Başbakanlar İzmir’de buluşacak

Ege Bölgesi’nde ilk kez düzenlenecek olan ‘Ege Ekonomik Forumu’na, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan Ekonomi Bakanını davet ettiklerini belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ‘Geldiklerinde Forum'unun iki ülkede sırayla yapılması teklifinde bulunacağız dedi

Ali Budak-

İzmir’de ilk kez

Ege'nin bir benzerini Ege'nin tüm illerini kapsayan bir forum yapma çalışmasının bugüne kadar hep konuşulduğunu ve sonunda hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, ‘Ege Ekonomik Forumu'nu ilk kez İzmir'de düzenleyeceğiz. Forum'un 25 ve 26 Ekim'de Swissotel'de uluslararası nitelikle yapılması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu süreçte daha önce kendisiyle birlikte çalışma onurunu yaşadığım Ekonomi Bakanımız

Ege’nin öncelikleri konuşulacak

Akdenizin yıldızının İzmir ve Ege olduğunu açıklayan Susam, şöyle devam etti: Merkezi hükümetin orta ve uzun vadeli strateji planlarında yereldeki taleplerin dikkate alınmasıyla Ege'nin kalkınması çok daha önemli. Biz Ege Ekonomik Forumu ile Türkiye'nin gücünü, potansiyelini ve Ege'nin önceliklerin konuşacağız. Forum'un açılış konuşmasını da Başbakanımız Binali Yıldırım yapacak. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'ın Ekonomi Bakanının da katılımını bekliyoruz.

‘Ege cennettir’

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Ege'nin zeybeği her zaman tek başına oynamakla eleştirildiğini söyleyerek, "Ama siz zeybeği 10 kişi hep birlikte aynı ahenkle oynarsanız o zaman dünyanın en güzel oyunu olur. İzmir Batı Anadolu’nun başkentidir. 10 bin yıldan beri böyledir. Ege'nin, Batı Anadolu'nun başkenti olan İzmir, 10 bin yıldır süren bu özelliğin tekrar kazandırmalıyız tabi bu oturarak olmaz. Ege'yi hayal ederken Ege'nin Türkiye'nin dört bir yana trenlerle, otoyollarla birbirine bağlanmasını hayal ettim. Sağlık turizmiyle, organik tarımla Ege adeta bir cennettir. Ege’ye çok önem veriyorum. Ege’yi her alanda her şeyi bulabildiğin bir coğrafya olarak hayal ederim. Her metrekaresinde 10 bin yıllık tarih var. Bu kadar zenginlikte dünyanın en güzel yağı, denizi varken neden güzel işler yapamıyoruz sorusunu hep birlikte düşünmeliyiz’ diye konuştu.

Yunanistan’da olmalı

EGEV'in sadece Ege illeri değil Yunanistan'ı ve adaları da kapsayacak şekilde olmasını istediklerini söyleyen Zeybekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Başbakanımız, Yunanistan Başbakanı Cipras’ı bu foruma davet etti. Bizler de Yunanistan bakanlarını davet ettik. Geldiklerinde Forum'unun iki ülkede sırayla yapılması teklifinde bulunacağım. Çünkü zenginliklerimizi paylaşmalıyız. Aynı denizin zenginliklerini paylaşıyoruz. Bir araya gelsek daha büyük işler yaparız. EGEV’i Yunanistan’ı da kapsayacak büyük bir organizasyon olarak düşünüyoruz. EGEV, hepimizi için bir kaldıraç olmalı.

Forumda çok fazla konu tartışılacak

Yaklaşık 16 yıldır İstanbul'da yapılan Ege Ekonomik Forumu bu yıl ilk kez İzmir'de yapılacak. Swissotel'de 25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Forum'a Başbakan ve İzmir Milletvekili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras ile Yunanistan Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriu'nin katılımı bekleniyor. Türkiye ve global büyüme sorunları ile başlayacak Ege Ekonomik Forumu, Türk ve Yunan dostluğunun ortaya konulacağı ‘İki Yaka Bir Deniz’, Ege Bölgesi ekonomisi ve sanayisi, Sürdürülebilir inovatif tarım, Bölgenin enerji üssü olması, İpek Yolu’ndan günümüze ticaret ve lojistik, Ege’nin muhteşem kentlerinden geleceğin kentlerine ve son olarak da Ege Bölgesi’nin marka değerlerinin anlatılacağı ve tartışılacağı oturumlarla sürecek. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, EGEV’in (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) bölge ortaklığı ve NTV ve Özgencil işbirliğinde 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde Ege Bölgesi’nde ilk kez ‘Ege Ekonomik Forum’ düzenlenecek. Forum’da, küresel, ulusal ve bölgesel boyutta ekonomi, sanayi, tarım, enerji, lojistik ve geleceğin kentleri konularının ele alınacak. ‘Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon’ başlığı altında gerçekleşecek bu büyük konferansın gündemini ve hedeflerini değerlendirmek üzere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi İzmir’e geldi. Movenpick Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım, Özgencil Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile Ege Bölgesi’nin sivil toplum önderleri katıldı.Ege'nin bir benzerini Ege'nin tüm illerini kapsayan bir forum yapma çalışmasının bugüne kadar hep konuşulduğunu ve sonunda hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, ‘Ege Ekonomik Forumu'nu ilk kez İzmir'de düzenleyeceğiz. Forum'un 25 ve 26 Ekim'de Swissotel'de uluslararası nitelikle yapılması için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu süreçte daha önce kendisiyle birlikte çalışma onurunu yaşadığım Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci 'nin EGEV'e ve Ege'ye verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum’ dedi.Akdenizin yıldızının İzmir ve Ege olduğunu açıklayan Susam, şöyle devam etti: Merkezi hükümetin orta ve uzun vadeli strateji planlarında yereldeki taleplerin dikkate alınmasıyla Ege'nin kalkınması çok daha önemli. Biz Ege Ekonomik Forumu ile Türkiye'nin gücünü, potansiyelini ve Ege'nin önceliklerin konuşacağız. Forum'un açılış konuşmasını da Başbakanımız Binali Yıldırım yapacak. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'ın Ekonomi Bakanının da katılımını bekliyoruz.Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Ege'nin zeybeği her zaman tek başına oynamakla eleştirildiğini söyleyerek, "Ama siz zeybeği 10 kişi hep birlikte aynı ahenkle oynarsanız o zaman dünyanın en güzel oyunu olur. İzmir Batı Anadolu’nun başkentidir. 10 bin yıldan beri böyledir. Ege'nin, Batı Anadolu'nun başkenti olan İzmir, 10 bin yıldır süren bu özelliğin tekrar kazandırmalıyız tabi bu oturarak olmaz. Ege'yi hayal ederken Ege'nin Türkiye'nin dört bir yana trenlerle, otoyollarla birbirine bağlanmasını hayal ettim. Sağlık turizmiyle, organik tarımla Ege adeta bir cennettir. Ege’ye çok önem veriyorum. Ege’yi her alanda her şeyi bulabildiğin bir coğrafya olarak hayal ederim. Her metrekaresinde 10 bin yıllık tarih var. Bu kadar zenginlikte dünyanın en güzel yağı, denizi varken neden güzel işler yapamıyoruz sorusunu hep birlikte düşünmeliyiz’ diye konuştu.EGEV'in sadece Ege illeri değil Yunanistan'ı ve adaları da kapsayacak şekilde olmasını istediklerini söyleyen Zeybekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: Başbakanımız, Yunanistan Başbakanı Cipras’ı bu foruma davet etti. Bizler de Yunanistan bakanlarını davet ettik. Geldiklerinde Forum'unun iki ülkede sırayla yapılması teklifinde bulunacağım. Çünkü zenginliklerimizi paylaşmalıyız. Aynı denizin zenginliklerini paylaşıyoruz. Bir araya gelsek daha büyük işler yaparız. EGEV’i Yunanistan’ı da kapsayacak büyük bir organizasyon olarak düşünüyoruz. EGEV, hepimizi için bir kaldıraç olmalı.Yaklaşık 16 yıldır İstanbul'da yapılan Ege Ekonomik Forumu bu yıl ilk kez İzmir'de yapılacak. Swissotel'de 25-26 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Forum'a Başbakan ve İzmir Milletvekili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras ile Yunanistan Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriu'nin katılımı bekleniyor. Türkiye ve global büyüme sorunları ile başlayacak Ege Ekonomik Forumu, Türk ve Yunan dostluğunun ortaya konulacağı ‘İki Yaka Bir Deniz’, Ege Bölgesi ekonomisi ve sanayisi, Sürdürülebilir inovatif tarım, Bölgenin enerji üssü olması, İpek Yolu’ndan günümüze ticaret ve lojistik, Ege’nin muhteşem kentlerinden geleceğin kentlerine ve son olarak da Ege Bölgesi’nin marka değerlerinin anlatılacağı ve tartışılacağı oturumlarla sürecek.