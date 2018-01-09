BASİFED’de Seda Kaya dönemi başladı

2 dönem başkanlık yapan Levent Akgerman’dan görevi devralan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya oldu. Eski yönetim kurulunun çok başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Kaya, ‘2018-2021 döneminde de BASİFED olarak geliştirilmiş olan birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak, bayrağı bir adım daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz’ dedi

Ali Budak- Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (

‘İzmir için taşın altına elimizi koyacağız’

İzmir ve bölgedeki derneklerin çatı kurulusu olarak yeni dönem için iki hedef belirlediklerini açıklayan Kaya, ‘İlk hedefimiz derneklerimiz arasındaki birlikteliğin ve iş birliğinin artarak devam etmesini sağlamak. İzmir’de daha önceki yıllarda alıştığının aksine, derneklerimiz arasında bir uyum ve iş birliği bulunuyor. Bu gelişmedeki en önemli pay, ortak fayda için elini taşın altına koyan değerli başkanlarımız. Bir diğer etkende BASİFED gibi bir çatı örgütün varlığı ve etkin çalışması. Yeni dönemde bizde bu geleneği devam ettirerek, kurumlar arasındaki iş birliğini ve ortak projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz’ diye konuştu.

İzmir’in TÜRKONFED ile bağlantısını sağlayacağız

Yeni yönetim kurulu olarak ikinci hedefin İzmir’in TÜRKONFED ile bağlantısını sağlamak olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti: TÜRKONFED, gittikçe yaygınlaşan yapısı ile bugün Türkiye’nin dört bir köşesindeki federasyonları ile bağımsız iş insanlarının buluşma noktası. Bu acıdan güçlü bir BASİFED’in varlığı da çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli varoluş sebebi siyasetten bağımsız olarak, iş dünyasının aynası olmak. Bu acıdan ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zamanlarda BASİFED ve TÜRKONFED gibi kurumların önemi artıyor.

TÜRKONFED’in İzmir’in sesine ihtiyacı var

3 yılı aşkın yürüttüğü görevi devreden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman ise, ‘BASİFED İzmir’de yer alan gönül esaslı iş insanları derneklerinin dayanışmasının sembolü haline geldi. Yeni yönetimin istikrarı devam ettirerek birlik ve beraberliğimizi koruyup geliştireceğine olan inancım oldukça yüksek. Bu görevi devralırken bu büyük sorumluluğu üstlendiğim için gururluydum. Görev sürem boyunca her alanda iş dünyasının çıkarlarını savunmaya gayret gösterdim. Çatı kuruluşumuz TÜRKONFED’in pek çok önemli etkinliği İzmir’de gerçekleştirmesi, İzmirli sanayici ve iş insanlarının seslerinin daha gür şekilde duyulmasına olanak tanıdı. TÜRKONFED’te İzmir’in sesine, İzmir’i duyurmaya ihtiyaç var’ diye konuştu.

‘Ekonomide büyüme için yapısal reform şart’

Akgerman, Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: Her ne kadar büyüme rakamları bunun aksine bir algı oluştursa da burada baz etkisini ve teşviklerin katkısını görmek gerekiyor. Teşvikler sayesinde sağlanan büyümeler, ancak kısa dönemli rahatlamalar yaratabilir. Ülkemiz ekonomisinin gerçek bir büyüme trendi yakalayabilmesi için, yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Yapısal reformlar gerçekleşmediği sürece sadece suni büyümeden söz edilebilir. İş dünyası temsilcileri olarak bizler gerçeği ağır bir şekilde hissediyoruz. Bugün kur baskısı ve ona bağlı artan maliyetler, bizlere bu rakamların geçici sevinç yaratmanın ötesine geçmediğini gösteriyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Seda Kaya Ösen, Aydın Buğra İlter, Betül Elmasoğlu, Bilge Kalpaklıoğlu, Cengiz Yavaş, Eyüp Sevimli, Fadıl Sivri, Halil Nadas, Hasan Küçükkurt, Hayati Ertuğrul, Huriye Serter, Mehmet Ömer Tercioğlu, Mukkaddes Çelik, Mustafa Akkalay, Mustafa Karabağlı, Mustafa Aslan, Nilhan Antitoros, Osman Vural, Yonca Güngör - Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu ( BASİFED ) Olağanüstü Genel Kurulu EGİAD Dernek Merkezi’nde yapıldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman görevini BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Seda Kaya ’ya devretti. Görebi devralan Kaya, eski yönetim kurulunun çok başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyerek, ‘2018-2021 döneminde de BASİFED olarak geliştirilmiş olan birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak, bayrağı bir adım daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz’ dediİzmir ve bölgedeki derneklerin çatı kurulusu olarak yeni dönem için iki hedef belirlediklerini açıklayan Kaya, ‘İlk hedefimiz derneklerimiz arasındaki birlikteliğin ve iş birliğinin artarak devam etmesini sağlamak. İzmir’de daha önceki yıllarda alıştığının aksine, derneklerimiz arasında bir uyum ve iş birliği bulunuyor. Bu gelişmedeki en önemli pay, ortak fayda için elini taşın altına koyan değerli başkanlarımız. Bir diğer etkende BASİFED gibi bir çatı örgütün varlığı ve etkin çalışması. Yeni dönemde bizde bu geleneği devam ettirerek, kurumlar arasındaki iş birliğini ve ortak projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz’ diye konuştu.Yeni yönetim kurulu olarak ikinci hedefin İzmir’in TÜRKONFED ile bağlantısını sağlamak olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti: TÜRKONFED, gittikçe yaygınlaşan yapısı ile bugün Türkiye’nin dört bir köşesindeki federasyonları ile bağımsız iş insanlarının buluşma noktası. Bu acıdan güçlü bir BASİFED’in varlığı da çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli varoluş sebebi siyasetten bağımsız olarak, iş dünyasının aynası olmak. Bu acıdan ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zamanlarda BASİFED ve TÜRKONFED gibi kurumların önemi artıyor.3 yılı aşkın yürüttüğü görevi devreden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman ise, ‘BASİFED İzmir’de yer alan gönül esaslı iş insanları derneklerinin dayanışmasının sembolü haline geldi. Yeni yönetimin istikrarı devam ettirerek birlik ve beraberliğimizi koruyup geliştireceğine olan inancım oldukça yüksek. Bu görevi devralırken bu büyük sorumluluğu üstlendiğim için gururluydum. Görev sürem boyunca her alanda iş dünyasının çıkarlarını savunmaya gayret gösterdim. Çatı kuruluşumuz TÜRKONFED’in pek çok önemli etkinliği İzmir’de gerçekleştirmesi, İzmirli sanayici ve iş insanlarının seslerinin daha gür şekilde duyulmasına olanak tanıdı. TÜRKONFED’te İzmir’in sesine, İzmir’i duyurmaya ihtiyaç var’ diye konuştu.Akgerman, Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: Her ne kadar büyüme rakamları bunun aksine bir algı oluştursa da burada baz etkisini ve teşviklerin katkısını görmek gerekiyor. Teşvikler sayesinde sağlanan büyümeler, ancak kısa dönemli rahatlamalar yaratabilir. Ülkemiz ekonomisinin gerçek bir büyüme trendi yakalayabilmesi için, yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Yapısal reformlar gerçekleşmediği sürece sadece suni büyümeden söz edilebilir. İş dünyası temsilcileri olarak bizler gerçeği ağır bir şekilde hissediyoruz. Bugün kur baskısı ve ona bağlı artan maliyetler, bizlere bu rakamların geçici sevinç yaratmanın ötesine geçmediğini gösteriyor.Seda Kaya Ösen, Aydın Buğra İlter, Betül Elmasoğlu, Bilge Kalpaklıoğlu, Cengiz Yavaş, Eyüp Sevimli, Fadıl Sivri, Halil Nadas, Hasan Küçükkurt, Hayati Ertuğrul, Huriye Serter, Mehmet Ömer Tercioğlu, Mukkaddes Çelik, Mustafa Akkalay, Mustafa Karabağlı, Mustafa Aslan, Nilhan Antitoros, Osman Vural, Yonca Güngör