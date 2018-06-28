Başkanlık gitti İTOkent 2 durdu

İzmir Ticaret Odası eski başkanı Ekrem Demirtaş'ın inşaat şirketinin projesi olan ve İzmir Urla'da yapılması planlanan İTOkent 2 Bademler projesinin iptal edildiği iddiası gündeme damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan projenin mevcut ekonomik koşullar nedeniyle önümüzdeki günlerde iptal edileceği belirtiliyor

Ali Budak- Ekrem Demirtaş İnşaat tarafından Urla'da inşa edilmesi planlanan İTOkent 2 Bademler projesinin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı. İzmir Ticaret Odası başkanlığı seçimlerinde başkanlığı 26 yıl sonra büyük bir farkla Mahmur Özgener'e kaybeden Ekrem Demirtaş'ın en önemli projelerinden biri olacak olan İTOkent 2 Bademler projesi iptal oldu. Demirtaş'ın geçtiğimiz yıl 2020'de teslim diyerek duyurduğu projenin iptal olma nedeni ise ekonomik nedenler olarak gösteriliyor.

Önümüzdeki günlerde belli olacak

Projenin iptaliyle ilgili aradığımızda telefona çıkan yetkililerin verdiği bilgi ise şöyle oldu: Projenin iptaliyle ilgili kesin karar önümüzdeki günlerde netleşecek. Zaten projenin etüt çalışmaları yapılmıştı ancak inşaata başlanmamıştı. Projeye temelden katılan 6-7 kişinin ödediği ücretler ise projenin iptali netleştikten sonra iade edilecek. Şu an için geri ödemeye başlamadık. Zaten 6-7 satış yapılmıştı. Şu anda projenin iptali de yüzde yüz belirli değil. Ancak çıkmak isteyen çıkabiliyor.

Ocak 2020'de teslim edilecekti

Ekrem Demirtaş İnşaat tarafından İzmir Urla'da inşa edilmesi planlanan İTOkent 2 Bademler projesinde 108 adet çeşitli büyüklüklerde villa ve 400 adet rezidans daire yer alıyordu. 203 bin metrekare alana inşa edilen projede bir oda bir salon, iki oda bir salon, üç oda bir salon ve dört oda bir salon konut seçenekleri yer alıyordu. Konutların en küçüğü 56, en büyüğü 399 metrekare olarak tasarlanmıştı. Villalarda bahçe büyüklüğü 500 metrekare ile 1000 metrekare arasında değişirken, rezidanslar brüt 56 ile 399 metrekare arasında, villalar 266 ile 399 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip olacaktı. Ay Yapı Mimarlık tarafından tasarlanan İTOkent 2 Bademler projesindeki konutların fiyatları ise 320 bin TL'den başlıyor ve 2 milyon 200 bin TL'ye kadar yükseliyordu. Projenin teslim tarihi ise Ocak 2020 olarak duyurulmuştu.

İTOkent 2 Bademler nerede?

Proje İzmir Konak'a 30 kilometre, Bademler'e 3 kilometre, Urla ve Seferihisar'a 9 kilometre, İzmir - Narlıdere'ye 20 kilometre, havaalanına 40 kilometre, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yeni kampüsüne ise 12 kilometre mesafede bulunuyor. Ayrıca projeden Güzelbahçe otoban çıkışı 8 kilometre, Çeşme 54 kilometre, Alaçatı 48 kilometre mesafede.