Başkanlık sistemi tartışmaları doları rekora taşıdı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's'in not indirimi ile 3.0 lira sınırını aşan dolar, yeniden başlayan "başkanlık sistemi" tartışmalarıyla kırdığı tarihi rekor düzeylerde işlem görüyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün, "başkanlık sistemi"ni de içeren anayasa değişiklik önerisini kısa sürede Meclis'e getireceklerini açıklamasının ardından dolar tarihi düzey olan 3.0974 liraya kadar yükseldi. Dolar önceki rekor düzeyine, 3.0970 lira ile darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da çıktı.



Tarihi rekor düzeyin ardından dünkü işlemleri 3.0940 lira dolayında kapatan dolar, yeni güne 3.0920 - 3.0925 lira aralığında başladı. Dolar ile birlikte tırmanışını sürdüren euro da günün ilk işlemlerinde 3.4075 liraya yükseldi.