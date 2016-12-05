Başkasının vergi borcunu ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bir gün vergi dairesinden kapınıza daha önce borçlu olduğunuz kişiye ait olan vergi borcunu sizin ödeyeceğinize dair tebligat gelebilir. Eğer bu kişiye borcunuzu ödemişseniz, 7 gün içerisinde bunu vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor. Mali Müşavir Oğuz, 'Borcunuz olmadığı halde başkasının borcunu ödemeye mecbur kalmayın. 7 gün içerisinde vergi dairesine belgelerinizle itiraz edin' dedi

Aykut Polatlı-Maliye Bakanlığı yaptığı uygulamalarla kamu alacaklarına dair borcu olan kişilerin üçüncü şahıslardan alacaklarına el koyarak borcu tahsil etme yoluna gidiyor. Kapınızda



7 gün içerisinde muhakkak bildirilmeli



Konuyla ilgili görüştüğümüz Mali Müşavir Burak Oğuz bu konuda



Uygulama, şirketleri iflas ettiriyor



Mali Müşavir Burak Oğuz, vergi dairesinin alacaklarına ilişkin olarak alacaklıların tüm banka hesaplarına, mal varlıklarına haciz uygulanmasından ve kendisine borcu olan 3. şahıslardan tahsil etme yoluna gitmesinden önce, borcu olan kısmı kadarına kısmi haciz uygulanmasının daha doğru bir uygulama olduğunu söylüyor ve ekliyor: Vergi dairesine borcu olan kişi veya şirketlerin banka hesaplarına e-haciz denin bir uygulama yapılıyor. Aslında birinci sıkıntı e-hacizde. Kişinin bin lira borcu var. Sistem e-haciz uyguladığı zaman ne kadar hesabı var ise buna bağlı olarak taşıt, gayrimenkul var ise hepsinin üzerine haciz konuyor. Bu sefer kişi veya şirket mağdur oluyor. Bir çeki var ödeyemiyor. Maliyenin borcu tahsil etmesinin birinci yöntemi bu. İkinci olarak, kişinin ticari alacaklarına da el konuluyor. İçinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda firmalar nefes almakta çok zorlanıyor. Tahsilat yapamıyorlar, ödemeler uzuyor, karşılıklı çekler arttı, bir de siz ticari alacağına tebligat gönderdiğiniz zaman firma veya kişi mağdur oluyor. İlkin ticari alacağına el koyarak ticari faaliyet yapmasına engel oluyorsunuz, ikinci olarak da itibar zedeleniyor. Ticarette itibar önemli. İtibar zedelendiği zaman karşı firma bir daha sizinle iş yapmak istemiyor. Firma ticaretten siliniyor.



Tebligata 7 gün içinde cevap verin



Öncelikle gelen tebligatlar konusunda dikkatli olunmalı. Eve gelen tebligatlar konusunda aile fertlerinin tebligat gelen muhatabı derhal bilgilendirmesi çok önemli. İşyerine gelen tebligatlarda ise tebligat çalışanlardan herhangi birine yapılabiliyor. Bu nedenle, bekçi, çaycı demeden bütün çalışanların konuya dikkatlerinin çekilmesinde fayda var. Gelen tebligatın anında size ulaştırılmasını sağlayın. Tebligatı görmeden cevap veremeyeceğiniz için bu nokta çok önemli.

Bundan sonraki aşama ise borcunuz olmasa dahi 7 günlük süreyi geçirmeden yazıya cevap verilmesi. Borcunuzu ödemişseniz, borcunuzu ödediğinizi bildiren bir cevap yazın ve yazınızın kayda alındığından emin olun. Yazıya ödemeyi kanıtlayan belgeleri eklemeyi unutmayın. Borcunuzu kısmen veya tamamen ödememişseniz, aynı süre içinde borç miktarınızı belirten bir yazı ile cevap verin. Aksi halde başınıza olmadık şeyler gelebilir. -Maliye Bakanlığı yaptığı uygulamalarla kamu alacaklarına dair borcu olan kişilerin üçüncü şahıslardan alacaklarına el koyarak borcu tahsil etme yoluna gidiyor. Kapınızda vergi dairesinden gelen tebligat bulabilirsiniz. Bu durumda daha önce borcunuzu ödemiş olsanız dahi bu tebligata cevap vermek, borcunuz olmadığını ispatlamak durumundasınız. Aksi durumda tebligatı kabul ediyor ve vergi dairesine borcu olan kişinin borcunu üstlenmiş oluyorsunuz. Bu uygulama, borcu olan asıl kişinin ticari itibarını zedelerken, onun borcunu ödemekle mükellef olan sizin de maddi zarar başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşamanıza neden oluyor.Konuyla ilgili görüştüğümüz Mali Müşavir Burak Oğuz bu konuda vergi borcu olan şirket veya kişileri, konuyla ilgili tebligat gelen vatandaşları uyarıyor. Oğuz, 'Kamu alacakları için maliye her türlü alacak yoluna gidiyor. Şirketin cari hesaplarında ticari alacağı var ise o zaman maliye bu bedeli tebliği aldığın tarihten itibaren bana ödemen gerekiyor diyor. Böyle bir tebligat aldığınızda ilkin gerçekten böyle bir borcunuz var mı, ona bakılmalı. Şayet yok ise böyle bir borcunuzun olmadığını gösterir belgelerle birlikte 7 gün içerisinde muhakkak cevap yazmak gerekiyor, 'Evet böyle bir borcum vardır' ya da ' Böyle bir borcum yoktur, bununla ilgili ödeme dekontlarım, evraklarım ektedir' deyip bildirimde bulunmak gerekiyor. Son zamanlarda bu çok sık karşılaştığımız bir uygulama' dedi.Mali Müşavir Burak Oğuz, vergi dairesinin alacaklarına ilişkin olarak alacaklıların tüm banka hesaplarına, mal varlıklarına haciz uygulanmasından ve kendisine borcu olan 3. şahıslardan tahsil etme yoluna gitmesinden önce, borcu olan kısmı kadarına kısmi haciz uygulanmasının daha doğru bir uygulama olduğunu söylüyor ve ekliyor: Vergi dairesine borcu olan kişi veya şirketlerin banka hesaplarına e-haciz denin bir uygulama yapılıyor. Aslında birinci sıkıntı e-hacizde. Kişinin bin lira borcu var. Sistem e-haciz uyguladığı zaman ne kadar hesabı var ise buna bağlı olarak taşıt, gayrimenkul var ise hepsinin üzerine haciz konuyor. Bu sefer kişi veya şirket mağdur oluyor. Bir çeki var ödeyemiyor. Maliyenin borcu tahsil etmesinin birinci yöntemi bu. İkinci olarak, kişinin ticari alacaklarına da el konuluyor. İçinde bulunduğumuz bu zorlu şartlarda firmalar nefes almakta çok zorlanıyor. Tahsilat yapamıyorlar, ödemeler uzuyor, karşılıklı çekler arttı, bir de siz ticari alacağına tebligat gönderdiğiniz zaman firma veya kişi mağdur oluyor. İlkin ticari alacağına el koyarak ticari faaliyet yapmasına engel oluyorsunuz, ikinci olarak da itibar zedeleniyor. Ticarette itibar önemli. İtibar zedelendiği zaman karşı firma bir daha sizinle iş yapmak istemiyor. Firma ticaretten siliniyor.Öncelikle gelen tebligatlar konusunda dikkatli olunmalı. Eve gelen tebligatlar konusunda aile fertlerinin tebligat gelen muhatabı derhal bilgilendirmesi çok önemli. İşyerine gelen tebligatlarda ise tebligat çalışanlardan herhangi birine yapılabiliyor. Bu nedenle, bekçi, çaycı demeden bütün çalışanların konuya dikkatlerinin çekilmesinde fayda var. Gelen tebligatın anında size ulaştırılmasını sağlayın. Tebligatı görmeden cevap veremeyeceğiniz için bu nokta çok önemli.Bundan sonraki aşama ise borcunuz olmasa dahi 7 günlük süreyi geçirmeden yazıya cevap verilmesi. Borcunuzu ödemişseniz, borcunuzu ödediğinizi bildiren bir cevap yazın ve yazınızın kayda alındığından emin olun. Yazıya ödemeyi kanıtlayan belgeleri eklemeyi unutmayın. Borcunuzu kısmen veya tamamen ödememişseniz, aynı süre içinde borç miktarınızı belirten bir yazı ile cevap verin. Aksi halde başınıza olmadık şeyler gelebilir.