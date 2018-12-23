BAYOSB'ye otoyol bağlandı

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, (BAYOSB) doğalgaz bağlantısı ile sanayicinin enerji problemini ortadan kaldırırken, İzmir İstanbul Otoyolu'na bağlanarak sanayicinin lojistik avantajını da katladı.

Doğalgaz ve otoyol bağlantısı ile sanayicilere yılbaşı hediyesi veren ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelen BAYOSB, ekonominin yavaşladığı bir dönemde, yeni yatırımlar için kapısı en çok çalınan sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Kuruldukları günden bu yana ekonomide zaman zaman yaşanan daralmalara rağmen yatırımdan hiç vazgeçmediklerini belirten BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, doğalgaz ve otoyol bağlantısının da sağlanması ile bölgede yatırım avantajlarının daha da arttığını vurguladı.

Sanayicilere yılbaşı hediyesi

İzmir İstanbul Otoyol bağlantısının kısa süre önce açıldığını, bölgedeki firmaların da doğalgaz kullanmaya başladıklarını dile getiren Telseren, "Otoyol bağlantısı ile ulaşım, doğalgaz ile enerji konusunda bir adım daha öne çıktık. Sanayicilerimiz artan avantajlarımızı iyi değerlendirecektir. Artık daha fazla üretim ve ihracat zamanı" dedi.

İzmir-İstanbul otoyol bağlantısının BAYSOB için büyük bir kolaylık sağladığını vurgulayan Telseren, şöyle konuştu: "Zaten altyapısı tamamlanmış bir OSB'yiz. İzmir İstanbul otoyol bağlantısı ve doğalgazın tesislerimiz tarafından kullanılır hale gelmesi ile sanayiciye sunduğumuz avantajlarımızı daha da artırdık. 2018 bitmeden hem otoyol bağlantımız yapıldı hem de doğalgaz bölgemize geldi. Sanayicilerimize yılbaşı hediyelerini vermiş olduk. Çok mutluyuz."