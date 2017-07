Bayraklı'da İdea'l Ofisler 2018'e hazır

Yücesoy Mühendislik, Bayraklı'da hayata geçireceği İdea'l Ofis projesini tanıttı. Ortak hizmetlerle giderlerin en aza indirgendiği İdea'l Ofis'te, çalışma ortamlarındaki tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılacak bir proje tasarlandı

Zeynep Kaya- 3 dükkan ve 102 ofisten oluşacak İdea'l Ofis Projesi'nde 12 - 18 ve 24 kişilik 3 toplantı odasının yanı sıra; ofislerde en çok ihtiyaç duyulan balkon ve 3 katlı kapalı otopark bulunuyor. Her katta 15 ofisin yer alacağı 8 kattan oluşan İdea'l Ofis, 2018 sonunda sahiplerine teslim edilecek. Zemin çalışmalarına başladıkları İdea'l Ofis projesi hakkında bilgi veren Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, projelerini geliştirirken dış cephede uyguladıkları sistem ile gizli balkonlar eklediklerini ve en kaliteli malzemeleri kullandıklarını açıkladı. Projelerinde 67 metrekareden 125 metrekareye kadar 7 farklı ofis seçeneği sunduklarını dile getiren Yücesoy, ofisleri tanıtıma özel 399 binden başlayan fiyatlarla satışa sunduklarını ifade etti.



Şehrin merkezinde



Mevcut ofislerde olumsuz yöndeki tüm ayrıntıları olumluya çevirerek müşterilerinin hizmetine sunduklarını kaydeden Cem Yücesoy, İdea'l Ofis'in İzmir iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ofis açığını gidereceğini vurguladı. Projelerinin lokasyonuyla diğer projelerden ayrıldığını belirten Yücesoy, 'İdea'l Ofis projemiz İzmir'in en değerli noktasında yer alıyor. Ankara Asfaltı üzerinde ve adliyeyle hastanelere yakın istikamette olması, ulaşımının rahatlığı artılarından sadece biri. Bunun yanı sıra; geniş lobisi, bünyesinde yer alan kurumların lansmanlarını ve kokteyllerini düzenleyebilecekleri bir dikey iç bahçesi de bulunuyor' diye konuştu.



Oluşabilecek iş kaybını minimuma indiriyoruz



İdea'l Ofis'i seçenlerin yalnızca ofis değil, aynı zamanda bir çok hizmeti de beraberinde alacaklarını vurgulayan Yücesoy sözlerine şöyle devam etti: 'A+ sınıfı bir ofis olan İdea'l Ofis'te vale hizmeti, ortak sekreter hizmeti dışında her katta bir servis elemanı bulunuyor. Böylece İdea'l Ofis'i tercih edenlerin ofislerinde bir servis elemanı ve sekreter bulundurmalarına gerek kalmıyor. Bu da ciddi bir kazanç elde etmelerini sağlıyor. Kurye hizmetlerini sekreter üzerinden halledebiliyorlar. Ortak toplantı salonlarını kullanarak ofis içlerinde boş bir toplantı alanı ayırma ihtiyacını da ortadan kaldırıyoruz. Diğer bir artısı ise; her katta bay - bayan tuvaletlerinin bulunması. Bu da ofislere gelecek misafirler için büyük kolaylık. Ofislerde bulunan balkonlar ise çalışanlar için büyük bir avantaj ve belli nedenlerden dolayı doğan iş kaybını minimuma indiriyor. Ofis çalışanlarının hava almasını ve daha zinde kalmasını sağlıyor.'