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    • Bayram, Datça'da turizm sektörünün yüzünü güldürdü

    Muğla'nın Datça İlçesi'nde, 9 günlük kurban bayramı tatili, turizm sektörünün yüzünü güldürdü

    13 Eylül 2016 Salı 14:42
    Bayram, Datça'da turizm sektörünün yüzünü güldürdü
    Darbe girişiminin ardından kamu personeline yönelik izinlerin kaldırılması ve rezervasyon iptalleriyle sokontolo günler geçiren turizm sektörü, kurban bayramı tatiliyle rahat bir nefes aldı. Özellikle yerli turiste hizmet veren Datça'da, bayram süresince otel, motel ve pansiyonlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yabancı turist akını, ilçeye renk kattı. Günübirlik gezi teknesiyle geldikleri Datça'da, üzerlerindeki korsan kıyafetleriyle cadde ve sokaklarda dolaşan yabancı turistler, ilgi odağı oldu. Aralarında İngiliz ve Kuzey Avrupa ülkelerinden turistlerin çoğunlukta olduğu grubu görenler, 'Datça'yı korsanlar bastı' diye espri yaptı. Kimileri roman kahramanlarını andıran turist kafilesi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    'CAN SUYU OLDU'

    Datça Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, darbe girişiminin zaten zor günler geçiren turizm sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek şöyle dedi:

    "Kamu personeline izin yasağının kaldırılmasıyla birlikte tekrar hareketlenen turizm sektörü, dokuz günlük kurban bayramı tatiliyle adeta bir kez daha hayat buldu. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu tatil turizmciye can suyu olurken, demokrasi nöbetlerinde meydanları dolduran halkımız için ise yorgunluk atma, rahatlama olanağı sağladı."

    SONBAHARDA DA DENİZ İMKANI VAR

    Aşırı yoğunluğun bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini ifade eden Sancakdar şöyle konuştu:

    "Yatak kapasitesi, ihtiyacı karşılamaz noktasına geldi. İlçede artan nüfus nedeniyle su sıkıntısı baş gösterdi. Gönül ister ki, tatili dokuz güne sıkıştırmak yerine altı aya yayalım. Umarız gelecek yıllarda bu düşüncemiz gerçek olur. Datça sadece yaz aylarında değil ilkbahar ve sonbahar aylarında bile tatilciler için deniz, kum ve güneş imkanı sağlıyor."

     
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Datça, Datça Bayram, Turizm

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