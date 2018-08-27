Bayram sonrası dolar ne durumda?

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyordu. Bugün ise haftanın ilk işlem gününde dolar 6.0052 TL seviyelerinde işlem görüyor

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar/TL bu sabah 6.00’nın üzerinde bulunurken, TL’de zayıf seyre neden olan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeler izleniyor.

Yurtiçinde bugün saat 1430’da Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, saat 1730’da ise Temmuz ayı merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1100’de Almanya IFO endeksi açıklanacak.

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü yaptığı kademeli faiz artırımları beklentileriyle uyumlu konuşmanın ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Powell’ın kademeli faiz artırımları politikasının korunacağı sinyalini verdiği konuşması doların değerinde artacağı öngörüsüyle pozisyon alan ve para politikasında daha sıkılaştırıcı mesajlar bekleyen bazı yatırımcıları ise memnun etmedi.

Dolarda küresel bazda gözlenen değer kaybı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir hava gözlenirken, halen tarihi zirve seviyelerde olan dolar/TL’de de bu sabah sakin bir seyir söz konusu.

Bir bankacı, “Fed başkanı Jerome Powell’ın nispeten güvercin konuşması ve piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmaması nedeniyle şimdilik sakin bir hava var. Ancak TL’de bir değerlenme eğilimi görülmüyor” dedi.

Bu çerçevede hükümetin izleyeceği mali politikalar ile TCMB’nin para politikası piyasalarda yakından izleniyor. TCMB’nin önceki hafta likidite ve BDDK’nın swap adımı ile önde gelen bankaların genel müdürlerinin yaptıkları açıklamalar piyasalarda genel olarak tansiyonu azaltmıştı.

Ancak analistler Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin seyrinin piyasaların gündemindeki ana konu olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. ABD tarafından önceki hafta gelen açıklamalar Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır oldukları yönündeydi.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s tarafından bayram tatili öncesi Türkiye’nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunu daha da indirdi.

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe göstererek “Ba2″den “Ba3″e düşürdü ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi.

Standard&Poor’s (S&P) da Türkiye’nin kredi notunu TL’deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü “durağan” olarak teyit etti. Türkiye’nin kredi notu böylece BB-‘den B+’ya inmiş oldu.

Fitch ise, Türkiye’nin TL’nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti.

Tahvil piyasasında ise TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde sert düşüş, iki yıllık gösterge tahvilde ise sert yükseliş gözlendi. Bankacılar bu hareketin TCMB’nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü valörde son işlem yüzde 22 oldu. İki yıllık eski göstergede ise önceki hafta Cuma günü ortalama bileşik faiz yüzde 27.87 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 27.45 oldu.