Bedri Serter: Mobilyada Türkiye'nin Milano'su İzmir olmalı

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, kendisinin de alanı olan mobilya sektörünün en önemli etkinliklerinden olan İzmir Mobilya Fuarı MODEKO'nun açılışına katılarak, fuarda incelemelerde bulundu. "Mobilya sektörünü canlandırma ve bugüne kadar uygulanan gümrük vergileri, KDV oranlarında düşüşler sağlama gibi teşvik yöntemleriyle İzmir yeniden cazibe merkezi haline getirebiliriz" diyen Serter, "Genç nesil bizden teşvik, yatırım ve olanak bekliyor, İzmir'i Türkiye'nin Milano'su yapmak elimizde!" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile açılışa katıldıktan sonra standları gezen ve sektör ile ilgili değerlendirme yapan Serter" Mobilya sektörünün pek çok sorunu var ve bu sorunlar en çok İzmir'de hissediliyor. İzmir'in mobilya sektörü artık küçük atölyelere mahkum edilmemeli. Tasarım, teknoloji ve bilgi üretimi noktasında İzmir mobilya alanında çok daha güçlü olabilecek bir potansiyele sahip "dedi.

Mobilya Sanayi Bölgesi çabalarını destekliyorum

Kendisi de senelerdir mobilya sektöründe olan ve aile şirketinin başında yer alan Bedri Serter "İzmir'i mobilya sektöründe "marka şehir" haline getirmeliyiz" diyerek "Türkiye'nin ve özellikle İzmir’in mobilya sektöründe marka değerinin yükselmesi için öncelikle ham madde tedariki, kalifiye ara eleman eksikliği, Ar-ge politikalarının oluşturulamaması gibi sorunların üstesinden gelinmesi şart. İzmir'den yüzde 10 alıp sadece yüzde 2 bütçe katkısı veren hükümetin önünde olan konulardan biri İzmir'e mobilya alanında bir sanayi bölgesi kurulmasıdır. Torbalı ilçemizde böyle bir bölgenin kurulması konusundaki girişim ve çabaları bir İzmir Milletvekili olarak da sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Hâlâ umut var

Irak savaşı sonrası ülkenin yeniden inşa sürecine Türkiye'nin mobilya sektörünün de ciddi katkı sağladığının altını çizen Serter, "Suriye savaşı sonrası kapanan kapılar ve yıllardır duran ihracat, sektörün önünü büyük ölçüde kesti ve daralttı" dedi ve "Türkiye'yi merkeze aldığınızda çap olarak belirtmek gerekirse 3-4 saatlik mesafede 4 milyar insan yaşıyor ve her bir insanın yaşama alanlarında bir masaya, bir parça mobilyaya ihtiyacı var. Çok şanslı bir noktadayız" dedi.