Beklenen zam geldi. Benzin 8 kuruş zamlandı

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı

Beklenen zam geldi. Benzin 8 kuruş zamlandı

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,49 liradan 5,57 liraya, İzmir'de 5,51 liradan 5,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 8 Aralık'ta 14 kuruşluk indirim yapılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin #zam
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu ve 2 CHP'li hakkında fezleke!
Sonraki Haber
Emrah Serbes iddianamesi tamam. İstenen ceza belli oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.