Beklenen zam geldi. Benzin 8 kuruş zamlandı

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,49 liradan 5,57 liraya, İzmir'de 5,51 liradan 5,59 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litre fiyatında en son 8 Aralık'ta 14 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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