Benzin fiyatları ile ilgili bu kez güzel haber!

Benzine üst üste gelen zamlar araç kullanıcılarını bunalttı. Bu kez ise benzin fiyatıyla ilgili iyi haber geldi

Benzine üst üste gelen zamlardan sonra bu kez iyi haber geldi. Alınan bilgiye göre benzin fiyatında indirim bekleniyor



5 lira 66 kuruş civarından satılan benzine indirim geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre benzin fiyatları gece yarısından itibaren düşecek.



Yapılan açıklamada benzin fiyatında 13 ile 15 kuruş arasında indirim beklendiği belirtildi. Açıklamada motorin fiyatında ise bir değişiklik beklenmediği açıklandı.



