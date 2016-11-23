Benzin ve motorine büyük zam!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı

Benzin ve motorine büyük zam!

Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise 4,78 liradan 4,94 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. 
Akaryakıt dağıtım şirketleri, perşembe günü motorine 9 kuruş zam yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin zam #motorin zam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.