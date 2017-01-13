Benzine 15 kuruş, motorine 13 kuruş zam!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı

Benzine 15 kuruş, motorine 13 kuruş zam!

Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 10 Ocak Salı günü benzinin litresine 7 kuruş zam yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #motorin zam #benzin zam
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