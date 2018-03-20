Benzine 15 kuruş zam geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 15 kuruş zam geliyor

Benzine 15 kuruş zam geliyor

Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 15 kuruş birden artacak.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

Etiketler; #benzin #benzin fiyatı #haber #zam
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