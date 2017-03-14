Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı

Benzine 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21'den 5,12 liraya, İzmir'de 5,24'den 5,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler; #benzin #benzin indirim
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