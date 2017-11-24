Benzine 9 kuruş zam daha!

Benzinin litre fiyatında dün "8-10 kuruş" olacağı açıklanan artış, "9 kuruş" olarak belirlendi

Benzine 9 kuruş zam daha!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Motorinde ise bir artış beklenmiyor" denildi.

Benzinin litre fiyatında hafta başında 6-8 kuruş indirim, otogaz fiyatlarına da dünden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #benzin #zam
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