Benzine beklenen indirim geldi!

Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk indirim yapıldı

Benzine beklenen indirim geldi!

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,68 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,49 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,51 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #benzin #benzin fiyatı
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