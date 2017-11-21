Benzine bu kez indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.
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