Benzine bu kez indirim geliyor

22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.