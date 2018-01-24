Benzine büyük zam!

Benzine gelen zamların sonu gelmiyor. Şimdi de benzinin fiyatının 12 kuruş artacağı öğrenildi

Araç sahiplerine yine kötü haber geldi. Benzin fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre 25 Ocak tarihinden itibaren benzinin fiyatı 12 kuruş daha artacak.



Yapılan açıklamada ise motorin grubunda şimdilik bir artış beklenmediği de belirtildi.