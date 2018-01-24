Benzine büyük zam!

Benzine gelen zamların sonu gelmiyor. Şimdi de benzinin fiyatının 12 kuruş artacağı öğrenildi

Benzine büyük zam!

Araç sahiplerine yine kötü haber geldi. Benzin fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha eklendi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre 25 Ocak tarihinden itibaren benzinin fiyatı 12 kuruş daha artacak.

Yapılan açıklamada ise motorin grubunda şimdilik bir artış beklenmediği de belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #benzin #zam
Önceki Haber
İzmir'de terör operasyonu: 10 kişi tutuklandı
Sonraki Haber
İzmir Aliağa'da kaza: 13 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.