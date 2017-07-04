Benzine büyük zam kapıda!

Artan petrol fiyatları akaryakıt zammını beraberinde getirdi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12-13 kuruş artış beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.



Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 4,96 TL'den 5,09 TL'ye, Ankara'da 5,01 TL'den 5,14 TL'ye, İzmir'de 4,99 TL'den 5,12 TL'ye çıkması bekleniyor.



OPEC'in petrolde üretim kısıntısını sürdürme kararı ve Körfez krizi sonrası düşen petrol fiyatları akaryakıt indirimini beraberinde getirmişti. Benzinde yapılan 15 kuruş indirimden sonra litre fiyatı 5 liranın altına düşmüştü.