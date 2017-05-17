Benzine de motorine de zam geliyor

PUİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam bekleniyor

Benzine de motorine de zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam yapılacak.

Zamların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.14 TL'ye, motorinin de 4.46 TL'ye çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

 

Etiketler; #benzin #motorin #benzin zam
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