Benzine indirim geliyor!

Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirilmesi bekleniyor. Buna göre depoda 38 TL tasarruf edilecek

Benzine indirim geliyor!
23 Kasım 2018 Cuma 09:51

Benzin fiyatlarında son 1 ayda litre başına 57 kuruş indirim yapılmasının ardından brent petrol fiyatlarının düşmesi ve doların gerilemesiyle birlikte bir indirim daha gündeme geldi. Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirilmesi bekleniyor. Böylelikle depoda 38 TL tasarruf edilecek.

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi. Habertürk'te yer alan habere göre; bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.

Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

52 LİTRELİK DEPODA 38 TL TASARRUF

52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, bu gece yapılması beklenen indirimle birlikte 38 TL'lik tasarruf sağlanacak. Bu tutar, vatandaşın cebinde kalacak.

Etiketler; #benzin #benzin fiyatı #benzin indirim
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