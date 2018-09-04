Benzine, motorine, LPG'ye zam!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzin, motorin ve LPG'ye zam geleceğini duyurdu

Benzine, motorine, LPG'ye zam!
04 Eylül 2018 Salı 09:02

Enerji Petkrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olan artışın pompaya yansıtılmayacağını açıkladı.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 krş/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #epgis #lpg #benzin zam
Önceki Haber
Aspirin kullanımını araştırıyorlar
Sonraki Haber
Balkon camını kırarak girdiği evde dehşet saçtı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.