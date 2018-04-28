Benzine vergi indirimi yolda!

ÖTV oranlarında indirim için çalışma yapılacak. ÖTV'de yüzde 20'lik indirim benzine 56, motorine 42 kuruş yansıyabilir. Bu hamle ile enflasyon 0,4 puan aşağı çekilecek, ekonomi de canlanacak

Hükümetin ekonomide canlanma sağlanması için akaryakıt başta olmak üzere birtakım ürünlerin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yapılan teknik çalışma eğer olumlu bulunursa özellikle akaryakıtta indirim olması ihtimali yüksek görünüyor.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın aktardığına göre; Türkiye'de benzinin litresinden 2,37, motorinden ise 1,79 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Geçen yıl 536 milyar lira olan vergi gelirlerinin yüzde 12'si olan 63 milyar 602 milyon lirası akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'den sağlanıyor. KDV hesaplanırken de ÖTV'nin KDV'si alındığı için toplam vergi yükü yüzde 50'yi geçiyor. Türkiye'de tüketilen toplam benzin miktarı 2 milyar 973 milyon litre. Motorin miktarı ise 28 milyar 598 milyon litre düzeyinde.

ENFLASYONU 0,4 PUAN AŞAĞI ÇEKECEK

Benzinden elde edilen ÖTV 7 milyar, motorinden sağlanan toplam ÖTV ise 51,2 milyar lira düzeyinde. Benzin ve motorinin toplam ÖTV'si 58,2 milyar liraya çıkıyor. 11 milyar lira ise doğalgaz ve diğer ürünlerden sağlanıyor. Eğer beklenen indirim gelirse ÖTV üzerinden KDV de hesaplandığı için fiyatlar ÖTV'nin yüzdelik düşüşünden daha fazla etkilenecek. Yani vatandaş indirimi daha iyi hissedecek. Yaptığımız hesaba göre akaryakıt ürünleri ÖTV'si eğer yüzde 20 indirilirse bu fiyatlara benzinde 56 ve motorinde ise 42 kuruş olarak yansıyacak. Benzin 5,5 motorin ise 5,2 lira olacak. Yüzde 10'luk bir indirim ise benzinin 27 motorinin 21 kuruş ucuzlaması anlamına gelecek. Bu durumda ise benzin 5,8 lira motorin ise 5,4 lira düzeyine inecek. Hepsinden önemlisi akaryakıt ÖTV'sine yüzde 20'lik indirim enflasyondaki payı yüzde 3,8 olan bu alanın etkisiyle genel enflasyonu 0,4 puan aşağı çekebilecek. Tabii ki indirim yüzde 10'da kalırsa enflasyona etkisi 0,2 puanda kalacak.

MALİYET 11,7 MİLYAR TL DÜZEYİNDE

Eğer bu indirimler yapılırsa Maliye'nin vergi kaybı olacak ancak piyasa canlanacağı için kayıp diğer vergilerle telafi edilebilecek. Yine de başlangıçta ÖTV yüzde 20 indirilirse 11,7, yüzde 10 indirilirse ise 5,8 milyar liralık vergi kaybı olacak. Tabii bu kayıp ekonomi canlanacağı için satışların artması ile daha da aza inebilecek. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre akaryakıt ürünlerinin yüzde 10 indirilmesi milli geliri 0,1 puan artırabilecek. Yüzde 20'lik indirim GSMH'yi 0.2 puan yukarı taşıyabilecek.

"FİYAT ESNEKLİĞİ AZ MALLARDA ÖTV İNDİRİMİ YAPILMALI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini belirtti. Fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gidilmesi gerektiğini ifade eden Ertem, "Örneğin akaryakıt gibi, Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuştu. Başdanışman Ertem, "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" dedi. Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indirimi konusuna değinen Ertem, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmek çok zor. Merkez Bankası'nın kur hedeflememesi gerekir" diye konuştu. Kredi Garanti Fonu geri dönüşlerini daha hızlı kullandırabileceklerini de kaydeden Ertem, "KGF, bir mali kural gibi kurumsallaştıran bir tarafa da gidebilir, seçim sonrası bunun çalışmasını yapabiliriz" dedi.

BANKALARIN FON SAĞLAMA KABİLİYETİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörünün uluslararası fon sağlama kabiliyeti ve yurtdışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisi güçlü şekilde devam etmektedir" dedi. Akben, Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyetinin ve yurtdışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü vurgulayan Akben, Akbank, Ziraat Bankası, Eximbank ve VakıfBank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı.

BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİVİN DE GÜNDEME ALINDIĞI İDDİASI VAR

Edinilen bilgilere göre hükümet geçen yıl beyaz ve kahverengi eşyada ÖTV ve KDV indirimi ile sağlanan canlılığın tekrar etmesi için bu ürünlerdeki indirimleri de değerlendiriyor. Vatandaşın vergi indirimlerine çok duyarlı olması bu olasılığı da güçlendiriyor. Otomotivde ise artan ÖTV miktarlarının artık satışları düşürüp gelirleri de aşağı çektiği düşünüldüğü için indirime gidileceği konuşuluyor.

Petrol fiyatlarındaki artış benzin fiyatlarına yansıyarak enflasyonu ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Hem hükümet hem Merkez Bankası bu etkiden kurtulmak için çaba harcıyor.