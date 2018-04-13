Benzine yine zam geldi. 6 TL'yi geçiyor

Benzin fiyatları bu gece yarısından sonra 16 kuruş zamlanıyor. Böylelikle benzin fiyatları ilk kez 6 lirayı gelmiş olacak. Dün motorine 13 kuruş, bir önceki gün yine motorine 17 kuruş zam yapılmıştı

Benzine yine zam geldi. 6 TL'yi geçiyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada,”14.04.2018 Cumartesi günüden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.”denildi.

İki gün önce motorin fiyatlarına 17 kuruş, dün yine motorin fiyatlarına 13 kuruş, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 16 kuruş zam uygulandığında 3 günde 3 zam uygulanmış olacak.

Etiketler; #benzin #benzin zam
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