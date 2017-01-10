Benzine yine zam gelmesi bekleniyor!

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Benzine yine zam gelmesi bekleniyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

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Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.

Etiketler; #benzin #benzin fiyatı #benzin zam
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