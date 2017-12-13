Benzine yine zam göründü!

Geçtiğimiz günlerde 14 kuruş indirim uygulanan benzine yine zam göründü

Benzine yine zam göründü!

PÜİS petrol fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmaya devam ediyor. PÜİS'in açıklamasına göre benzine yine zam göründü. Açıklamaya göre benzine bu gece yarısından itibaren 7-9 kuruş artış bekleniyor.

Benzin fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra geçtiğimiz hafta 14 kuruş indirime gidilmişti. Ancak bu indirim kısa süreli oldu. Benzine gece yarısından geçerli olmak üzere 7-9 kuruş arasında zam yapılacağı öğrenildi. Motorin grubunda ise bir fiyat artışının beklenmediği belirtildi.

Etiketler; #benzin #benzin zam
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