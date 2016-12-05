Benzine zam, 5 TL'yi geçti

Benzin ve motorine yine zam geldi. Artık özel araçla yolculuk yapmak daha da zorlaşıyor

Aracı olanlara yine kötü haber geldi. Benzin ve motorin yine zamlandı. Akaryakıt şirketleri bu geceden itibaren benzine ve motorine zam yapacak. Benzin 15 kuruş zamlanırken, motorin de 16 kuruş zamlandı.



Buna göre Ankara'da benzinin litresi 5,12 TL olacak. İstanbul'de benzin 5,07'ye satılırken İzmir'de de fiyat 5,09'a yükselecek.



Motorin ise Ankara'da 4,48 liraya, İstanbul'da 4,43 liraya, İzmir'de ise 4,46 liraya kadar yükselecek.



Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Kasım Salı günü benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yapmıştı.