Benzine zam kapıda!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" denildi, ancak, zam oranı konusunda bir bilgiye yer verilmedi. Benzin litre fiyatları 6 Eylül'de 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 liradan 4.76 liraya çıkmıştı
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