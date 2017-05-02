Benzinin fiyatına indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5,24 liradan 5,15 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litre fiyatında en son 26 Nisan Çarşamba günü 14 kuruş indirim yapılmıştı.