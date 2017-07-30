BES'te çok hızlı büyüyoruz

Düzenli birikimler yaparak emekliliğinizi hayalinizdeki gibi güvenli geçirmeniz için tasarlanan BES, Türkiye'de 2003'te hayata geçmesiyle beraber kısa sürede büyük katılımcı edindi. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, 'Diğer ülkelerde katılımcı sayısı çok daha fazla ama hızla büyüyoruz' dedi

Zeynep Kaya- Bireylerin gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri için tasarlanan

BES, emeklilik döneminde size ek gelir sağlar

Fiil ehliyetine sahip olan, 18 yaş üzerindeki herkesin bireysel emeklilik sistemine katılabildiğine değinen AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, 'Bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre katkı payı öderseniz, emeklilik birikiminiz o kadar yüksek olur. Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz mevcut hayat standartlarınızı, emeklilik döneminizde sadece SGK'dan alacağınız emekli maaşı ile sürdüremeyebilirsiniz. BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı amaçlayan, sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı sayılır. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayanlar için de emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tek gelir kaynağı olarak düşünülmelidir ' dedi.

Denetim mekanizması son derece güvenilir

Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizmasının son derece sağlam ve güvenilir olduğunu vurgulayan Kuruca, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlendiğini belirterek, 'Şirketler yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yapıyor. Fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor. Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanıyor. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi söz konusu olursa, katılımcı Takasbank'ta saklanan birikimini bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebilir' diye belirtti.

Kuruca, 'Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılırsanız, bu tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir' diye ifade ederek, 'Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir. Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmaz ve giriş aidatı tahsil edilmez' şeklinde konuştu.

BES'in ileriki yıllarda kişiye seçme hakkı sunacağını düşünüyorum

AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, 'Mevcut BES'e kişi kendisi de başvurabilir. İş yeri aracılığıyla, iş yerinin çalışanlarına sunduğu grup emeklilik şeklinde de olabilir. Özellikle gelişmiş batılı ülkelerde hemen hemen bütün şirketlerin çalışanlarına bu tür emeklilik planları sunuluyor. Otomatik Katılım modelinde ise şimdilik çalışan kendisi hangi firmayla BES'e kaydedileceğini seçemiyor, işyeri hangi şirketi seçmişse kişiye de onu seçme zorunluluğu doğuyor. Günümüzde Otomatik Katılım modeli şirketler üzerinden yürüse de bazı şirketler birden fazla firmayla anlaşıyor. A ve B firmasıyla anlaşarak, çalışanlarına mevcut firmalardan hangilerini istediklerine dair seçenek sunuluyor. İleriki yıllarda uygulama kendini yenileyip, şirkete değil, kişiye seçme hakkı sunacağını düşünüyorum' dedi.

AvivaSA ilk yeni nesil ofisi İzmir'de açtı

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, yeni nesil ofis konseptinin ilk örneğini İzmir'de açtı. AvivaSA'nın Alsancak'taki bölge satış ofisinin açılışında, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca da basın toplantısı düzenledi. BES, Otomatik Katılım ve AvivaSA'nın performansını değerlendiren Haluk Dinçer, büyüme yolculuklarında İzmir'i önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Öncelikli olarak, çalışanlarının ve müşterilerinin mutluluğunu hedeflediklerini belirten Haluk Dinçer, "Modern, teknoloji dostu yeni nesil ofis projemiz de bu hedefimizin somut yansımalarından birisidir" dedi. - Bireylerin gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri için tasarlanan Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye'de 2003'te faaliyete geçti. Mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemi olan BES , 3-5 ay içinde Türkiye'de yayılmaya başladı. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, BES'in 14 yılda geldiği aşamaya bakarsak Türkiye'de 18 firma mevcut ve 7 milyon katılımcı var. Bununla beraber 70 milyar FON var. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Dünya standartlarına göre düşüğüz. Diğer ülkelerde katılımcı sayısı çok daha fazla ama hızla büyüyoruz. Bardağın dolu tarafından bakarsak çok hızlı şekilde hayata geçtik. Caymalar biraz daha düşük olabilirdi. Onun olması için de işveren katkısının olması önemli bir faktör. BES, özellikle kişinin ailesi sayılan birisinin hayat sigortasının olması açısından çok yararlı. Çünkü birey, kendisine bir şey olması durumunda arkasında kalanlara destek olunması gibi bir düşünceye sahipse, hayat teminatının olması gerekli oluyor. BES'i en çok evli ve çocuklu ailelerin düşünmesi gerek' şeklinde konuştu.Fiil ehliyetine sahip olan, 18 yaş üzerindeki herkesin bireysel emeklilik sistemine katılabildiğine değinen AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, 'Bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre katkı payı öderseniz, emeklilik birikiminiz o kadar yüksek olur. Çalıştığınız dönemde sahip olduğunuz mevcut hayat standartlarınızı, emeklilik döneminizde sadece SGK'dan alacağınız emekli maaşı ile sürdüremeyebilirsiniz. BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayan, o dönemdeki refah seviyenizi artırmayı amaçlayan, sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı sayılır. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna dahil olmayanlar için de emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tek gelir kaynağı olarak düşünülmelidir ' dedi.Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizmasının son derece sağlam ve güvenilir olduğunu vurgulayan Kuruca, emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlendiğini belirterek, 'Şirketler yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yapıyor. Fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor. Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanıyor. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi söz konusu olursa, katılımcı Takasbank'ta saklanan birikimini bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebilir' diye belirtti.Kuruca, 'Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılırsanız, bu tutarın sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir' diye ifade ederek, 'Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir. Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmaz ve giriş aidatı tahsil edilmez' şeklinde konuştu.AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Fırat Kuruca, 'Mevcut BES'e kişi kendisi de başvurabilir. İş yeri aracılığıyla, iş yerinin çalışanlarına sunduğu grup emeklilik şeklinde de olabilir. Özellikle gelişmiş batılı ülkelerde hemen hemen bütün şirketlerin çalışanlarına bu tür emeklilik planları sunuluyor. Otomatik Katılım modelinde ise şimdilik çalışan kendisi hangi firmayla BES'e kaydedileceğini seçemiyor, işyeri hangi şirketi seçmişse kişiye de onu seçme zorunluluğu doğuyor. Günümüzde Otomatik Katılım modeli şirketler üzerinden yürüse de bazı şirketler birden fazla firmayla anlaşıyor. A ve B firmasıyla anlaşarak, çalışanlarına mevcut firmalardan hangilerini istediklerine dair seçenek sunuluyor. İleriki yıllarda uygulama kendini yenileyip, şirkete değil, kişiye seçme hakkı sunacağını düşünüyorum' dedi.Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, yeni nesil ofis konseptinin ilk örneğini İzmir'de açtı. AvivaSA'nın Alsancak'taki bölge satış ofisinin açılışında, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca da basın toplantısı düzenledi. BES, Otomatik Katılım ve AvivaSA'nın performansını değerlendiren Haluk Dinçer, büyüme yolculuklarında İzmir'i önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Öncelikli olarak, çalışanlarının ve müşterilerinin mutluluğunu hedeflediklerini belirten Haluk Dinçer, "Modern, teknoloji dostu yeni nesil ofis projemiz de bu hedefimizin somut yansımalarından birisidir" dedi.