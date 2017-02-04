Beyaz eşyada 0 ÖTV: 3 ay yetmez yılsonuna kadar olmalı

Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Mobilyada ise yüzde 8'e düşürüldü. Sektör ise durumdan memnunken 30 Nisan tarihinin çok kısa olduğunu ve referandum dolayısıyla bazı spekülasyonlara neden olduğunu dile getirdi

Bakanlar Kurulu bazı ürünlerin vergi oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ise ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak. Sektör temsilcileri ise bunun ekonomiyi hareketlendireceğini ve düzenlemenin olumlu olduğunu kaydetti. Sürenin 30 Nisan'a kadar sınırlandırılmasın ise yetersiz bulduklarını da dile getirerek tarihin siyasi başka spekülasyonlar neden olduğunu da dile getirdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV'yi 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

Yine Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.



Umut yaratır



Beyaz eşya ve ev aletleri konusunda İzmir Ticaret Odası (İTO) Ev Aletleri ve Züccaciye Grubu Meclis Üyesi Metin Aztekin, düzenlemenin sektör için bir umut olabileceğini dile getirdi. Beyaz Eşyada alınan 6.7'lık ÖTV'nin sıfırlanması sektöre olumlu yansıyacağını dile getiren Aztekin, sürenin 30 Nisan ile sınırlandırılmasının ise düzenlemenin olumsuz yönü olduğunu belirterek, 'Yüzde 6-7 ÖTV'de bir indirim olacak. Geçen yılı başa baş hatta belli ürünlerde düşüşle kapayan sektör için bir ümittir bence. Olumlu olacağın düşünüyorum ama buradaki tek sıkıntı sürenin çok kısa olması. Süreyi çok kısa tuttular. Düzenlemenin Nisan sonuna kadar değil yılsonuna kadar olması lazımdı. Ekonomi çarkının dönmesi adına bu önemli bir adım olabilirdi. Ekonomi gerçekten sıkıntı var. Fayda noktasında ise yararlı olacağına inanıyorum. Olumlu bir düzenleme ama demin de dile getirdiğim gibi zaman olarak çok kısıtlı bir süre' dedi.



Referandum ile bağdaştırılıyor



Nisan ayında yapılacak olan referandumun düzenlemeyle ilgisi olup olmadığı konusunda bir bilgisi olmadığını ama ÖTV düzenlemesinin 30 Nisan'da bitmesi ile bu yönde bir takım spekülatif düşüncelerin oluşumu açısından zemin hazırladığını da belirten Aztekin, tarihin 1-2 ay daha uzatılması durumunda bu spekülasyonların da önüne geçilmiş olacağını söyledi, 'Sürenin kısa olması yanısıra bazı spekülasyonlara sebep olan bir durum ise niye 30 Nisan sorusu. Kişiler işi siyasi olarak başka boyutlara çekiyo. Her şey 30 Nisan'a erteleniyor, vergi affı 30 Nisan'a erteleniyor. Bu ÖTV düzenlemesi de 30 Nisan'a kadar. 30 Nisan'da ne olacak ki diye insanlar bize soruyor. Benim fikrim ise tarih yanlış ve zamanlaması eksik. En azından referandum bittikten sonrasına 1-2 ay daha uzatsalardı referandumla düzenlemeyi bağdaştırmayacaktı. Şimdi olan durumda ise bağdaştırılabiliyor ve spekülasyonlara açık olabiliyor. Bunun tabii ki de bütçeyede bir maliyeti varmış 1 milyar lira kadar keşke 2 milyar maliyeti göze alıp bütün yıla yaysalardı ve ekonomi canlansaydı' ifadelerini kullandı.



Sezona Mart'ta başlıyoruz



Diğer yandan mobilyada TV oranının yüzde 8'e düşürülmesi ile ilgili olarak İTO Mobilya Grubu Meclis Üyesi Süleyman Avinca da sürenin yetersiz olduğunu dile getirdi. Mobilya sektörünün sezona ancak Mart sonunda başladığını ve Nisan sonunda bitecek ÖTV indiriminin göz açıp kapanıncaya kadar sonlanacağını dile getiren Avinca, 'Biz bu düzenlemeyi yılsonuna kadar istemiştik. Bu yılsonuna kadar mobilyacılar denenir. ÖTV'nin yüzde 8'e düşürülmesi istihdamı arttırıyor ve ürün daha fazla satılıyorsa bunun diğer yıllarda da aynı şekilde sürmesi gerekli ama şu anda süre çok kısa. 15-20 Mart'ta bizim işlerimiz yoğunlaşacak, 30 Nisan'da gözümüzü açmadan süre bitecek. En azından 9'uncu aya kadar bu düzenleme sürmeliydi. Bu nereye yarayacak. Sektörün elindeki stoğu azaltmaya yarayacak' ifadelerini kullandı.



260 liralık bir indirim



Avinca ayrıca düzenlemenin sürenin gözardı edilerek bakılırsa olumlu olduğunu da dile getirdi. 3000 liralık bir ürünü alan müşterinin düzenlemeyle birlikte aşağı yukarı 260 gibi bir indirimle sahip olacağını belirten Avinca, 'Bu haber insanları mutlu edecek. Sektöre de bir hareket getirecek. Yüzde 10 çok ciddi bir indirim. 3000 liralık üründe aşağı yukarı 260 liralık bir fark ediyor. Umarım tam sezona girme itibariyle ÖTV'nin bu derece düşürülmesi işlerimizi çok olumlu etkileyecek. Sektördeki durgunluk bu düzenleme ile umarım hareketlenecek' dedi.