BFT Motorlu Kapı Sistemleri Avantajları

BFT uzun ömürlü ve dayanıklı motorları, yüksek performans, gelişmiş güvenlik sistemi, daha rahat açılıp kapanma nitelikleriyle konforlu geçiş için yeni gözdeniz

BFT uzun ömürlü ve dayanıklı motorları, yüksek performans, gelişmiş güvenlik sistemi, daha rahat açılıp kapanma nitelikleriyle konforlu geçiş için yeni gözdeniz.

Kepenk, bariyer, otomatik kapı otomasyon sistemlerinde ülkemizde yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren markanın ürünleri, donanımları ile de tasarımları ile de görkemli.

Hem çarpma emniyet sistemleri hem yavaş başlama yavaş durma özellikleri ile güvenlikte on numara, kaliteli malzemeden ödün vermemesiyle niteliklilik esasında zirve, iç ve dış dekoratif çizgileriyle gerçekten şık, garantili üretim ile dayanıklı, yedek parça imkanı ile alternatifli motorların kullanımı günden güne artıyor.

Geleneklerinden aldığı güçle köklü, akıllı teknoloji sistemlerini adım adım takip etmesiyle öncü BFT’nin motorlu sistemlerine kullandıkça siz de hayran kalacaksınız. Yollarda, yayalaştırılmış meydanlarda, trafik alanlarında, güvenlikli bölgelerde karşımıza çıkan kollu bariyerler, mantar bariyerler, antiterör bariyerleri için geliştirilmiş birbirinden donanımlı modeller mevcut. İş yerlerinde, ticaret merkezlerinde, fabrikalarda kullanımı yaygın kepenk sistemleri için de ayrıcalıklı çözümleri bulunmakta. Markanın motorlu sistemlerde çeşitli modeller geliştirdiği bir diğer alan ise yana kayar, kanatlı, fotoselli, seksiyonel, endüstriyel olarak sıralanabilecek otomatik kapılar.

BFT’ylene doğru modeli seçmekte, ne montajda, ne kurulumda, ne kumanda tanıtımında, ne bakımda, ne onarımda düşünmenize gerek yok. Siz işi markanın profesyonel çalışanlarına bırakın, onlar severek, özverili çalışma ile en iyi şekilde çözüm üretirken güvenin rahatlığını yaşayın.

Ürünler fiyat olarak da avantajlıdır zira cep yakmayan motorlar, her bütçeye uygundur. Fiyatlar set satışlar ile daha da düşmektedir. Ürün setleri hem motorları hem motor aksesuarlarını barındırmaktadır. Kit satışları tercih eden müşteriler, böylece motorun bağlantı aparatları için ayrıca zahmet çekmemekle beraber hepsine markanın imzasıyla ulaşmaktadırlar.

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