Bina çatıları, 300 Euro’ya enerji üretecek

Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda çıkardığı yasa sonrası güneş enerjisine yönelik yatırımların arttığını ve bina çatısına uygulanacak güneş panelleri ile ilgili seminerde konuşan GENSED Genel Sekreteri Hakan Erhan, ‘Türkiye’de artık güneşten yeni bir sayfa açıldı. Artık bina çatılarınıza 300 Euro’ya güneş enerjisi sistemlerini çok rahat kurabileceksiniz” dedi

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası,



Artık herkes güneşten bir sayfa açıyor



GENSED olarak beşinci seminerlerini İzmir’de gerçekleştirdiklerini ve il il gezerek sanayi odaları ve OSB’lerde güneş enerjisini enine boyuna ele aldıklarını belirten GENSED Genel Sekreteri Hakan Erhan, ‘GENSED, 2009 yılında 43 üye ile birlikte kuruldu. Konumuz güneşten elektrik üretimini kapsıyor. Tedarikçi, uygulayıcı, yatırımcı olmak üzere herkesi kapsıyor. Güneş enerjisi sisteminde artık Zorlu, Polat enerji, Siemens gibi büyük grupların da olduğunu rahatlıklar görebiliyoruz. Herkes güneşten bir sayfa açmaya çalışıyor. Eğitim, seminer, toplantı, rapor hazırlama, üyelerle görüşme gibi konuları sağlıyoruz’ diye konuştu.



Çin’den sonra Hindistan çok hızlı büyüyor



Güneş enerjisi sistemlerinde üretim eğrisinin sürekli yukarı doğru arttığını ve 2021 yılında Türkiye’nin bin gigawattları bulan üretimleri çok rahat görüleceğine değinen Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Çin, hem üretimde hem de kurulumda dünyada başı çekiyor. Çin GES’e 52 gigawatt ile en büyük yatırım yapan ülke olarak yer alıyor. Yani Çin, güneş enerjisi sistemlerini hem uyguluyor hem de kuruyor. Arkasından ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Almanya geliyor. Hindistan 7 gigawatt enerji kurulumu ile hızlı bir büyüme ile sektöre geliyor. Böyle devam ederse önümüzdeki 5 yıl içinde ilk iki içinde yer alacaktır. Burada dikkat çeken diğer bir ülke ise İngiltere. Güneş görmeyen İngiltere’de bile 8 gigawatt güneş enerjisi santrali kuruluyor.



Çatı uygulamaları başladı



Güneş enerjisinin çatı uygulamaları olarak kullanılmasında artış yaşandığını ifade eden Erhan, ‘50 megawatt civarı lisanssız kurulumlar daha çok yapılıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar devreye girecek. Muhtarlar bile emlakçı gibi yer göstererek lisanssız kurulum işi yapmaya başladı. 2018 yılsonu tahmini 5 bin megavat kurulu güneş enerji santrali öngörülüyor. Bugün itibariyle 4 bin megavatları geçtik. Çatılarla beraber 5 binin üzerinde olmasını bekliyoruz. Gelir vergisinden muaf olma durumu da torba yasa ile meclisten geçti. Gerekli AR-GE’yi yapanlar artık aradan sıyrılacak. 300 Euro’ya bu sistemleri çok rahat çatınıza kurabileceksiniz. Evlere yapılacak olan güneş enerjisi sistemlerinin kaç senede döneceğinden ziyade geleceğe ne bırakacağımızı düşünmemiz lazım. Evlerimize 2-3 kilowattlık santrallerin kurulması geleceğe yönelik sorumluluk projesidir. Güneş enerjisi sistemleri 5 yıl içinde olmazsa 10 yıl içinde mutlaka hayatımızda olacaktır’ şeklinde konuştu.



10 yıl sızdırmazlık garantili güneş paneli



Seminerde Zorlu Solar Teknik Müdürü Halil Oral, çatıya uygulanacak güneş enerjisi sistemleri ile ilgili membranlı güneş enerjisi paneli çıkardıklarını söyleyerek, ‘Membran çatı, sandviç panel ve trapez çatı olarak üç çatı tipi var. Bir güneş santrali yapıldığında çatının üzerine konan ekstra yükten dolayı çatının çökmemesi ve su izolasyonunun sağlanması gerekir. Çatının uzun yıllar boyunca hizmet edebilmesi için üst yüzeyinde delme işleminden kaçınmak gerekir. Paneller ayrıca rüzgârdan çok büyük zarar görüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz membranlı güneş paneli modelinde ısıl işlem uygulayarak çatı delinmeden montaj yapılabiliyor. Sistemin toplam ağırlığı 20.3 kg. En büyük avantajlardan biri de 10 yıl sızdırmazlık garantisi veriyor olmamızdır. Çatıları delmeye ve kırmaya gerek yok. Fabrika, depo otel ve daha fazlası için membranlı güneş enerjisi paneli kurulabilir’ dedi. - Ege Bölgesi Sanayi Odası, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ile birlikte çatılarda güneş enerjisi santrali uygulamalarını İzmir’in gündemine taşıdı. Güneş enerjisi santrallerinin ticarethane, sanayi ve inşaat uygulamalarındaki teknolojik gelişmelerle çatı pazarındaki mevzuat ve finans konularının ayrıntılarıyla EBSO Meclis Salonundaki seminerde ele alındı. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erhan, seminerin açılışında süreç ile ilgili bilgi verdi. Birinci oturumda teknik konular konuşulurken, ikinci oturumda ise mevzuat ağırlıklı alınması gereken önlemler sıralandı.GENSED olarak beşinci seminerlerini İzmir’de gerçekleştirdiklerini ve il il gezerek sanayi odaları ve OSB’lerde güneş enerjisini enine boyuna ele aldıklarını belirten GENSED Genel Sekreteri Hakan Erhan, ‘GENSED, 2009 yılında 43 üye ile birlikte kuruldu. Konumuz güneşten elektrik üretimini kapsıyor. Tedarikçi, uygulayıcı, yatırımcı olmak üzere herkesi kapsıyor. Güneş enerjisi sisteminde artık Zorlu, Polat enerji, Siemens gibi büyük grupların da olduğunu rahatlıklar görebiliyoruz. Herkes güneşten bir sayfa açmaya çalışıyor. Eğitim, seminer, toplantı, rapor hazırlama, üyelerle görüşme gibi konuları sağlıyoruz’ diye konuştu.Güneş enerjisi sistemlerinde üretim eğrisinin sürekli yukarı doğru arttığını ve 2021 yılında Türkiye’nin bin gigawattları bulan üretimleri çok rahat görüleceğine değinen Erhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Çin, hem üretimde hem de kurulumda dünyada başı çekiyor. Çin GES’e 52 gigawatt ile en büyük yatırım yapan ülke olarak yer alıyor. Yani Çin, güneş enerjisi sistemlerini hem uyguluyor hem de kuruyor. Arkasından ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Almanya geliyor. Hindistan 7 gigawatt enerji kurulumu ile hızlı bir büyüme ile sektöre geliyor. Böyle devam ederse önümüzdeki 5 yıl içinde ilk iki içinde yer alacaktır. Burada dikkat çeken diğer bir ülke ise İngiltere. Güneş görmeyen İngiltere’de bile 8 gigawatt güneş enerjisi santrali kuruluyor.Güneş enerjisinin çatı uygulamaları olarak kullanılmasında artış yaşandığını ifade eden Erhan, ‘50 megawatt civarı lisanssız kurulumlar daha çok yapılıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar devreye girecek. Muhtarlar bile emlakçı gibi yer göstererek lisanssız kurulum işi yapmaya başladı. 2018 yılsonu tahmini 5 bin megavat kurulu güneş enerji santrali öngörülüyor. Bugün itibariyle 4 bin megavatları geçtik. Çatılarla beraber 5 binin üzerinde olmasını bekliyoruz. Gelir vergisinden muaf olma durumu da torba yasa ile meclisten geçti. Gerekli AR-GE’yi yapanlar artık aradan sıyrılacak. 300 Euro’ya bu sistemleri çok rahat çatınıza kurabileceksiniz. Evlere yapılacak olan güneş enerjisi sistemlerinin kaç senede döneceğinden ziyade geleceğe ne bırakacağımızı düşünmemiz lazım. Evlerimize 2-3 kilowattlık santrallerin kurulması geleceğe yönelik sorumluluk projesidir. Güneş enerjisi sistemleri 5 yıl içinde olmazsa 10 yıl içinde mutlaka hayatımızda olacaktır’ şeklinde konuştu.Seminerde Zorlu Solar Teknik Müdürü Halil Oral, çatıya uygulanacak güneş enerjisi sistemleri ile ilgili membranlı güneş enerjisi paneli çıkardıklarını söyleyerek, ‘Membran çatı, sandviç panel ve trapez çatı olarak üç çatı tipi var. Bir güneş santrali yapıldığında çatının üzerine konan ekstra yükten dolayı çatının çökmemesi ve su izolasyonunun sağlanması gerekir. Çatının uzun yıllar boyunca hizmet edebilmesi için üst yüzeyinde delme işleminden kaçınmak gerekir. Paneller ayrıca rüzgârdan çok büyük zarar görüyorlar. Bizim geliştirdiğimiz membranlı güneş paneli modelinde ısıl işlem uygulayarak çatı delinmeden montaj yapılabiliyor. Sistemin toplam ağırlığı 20.3 kg. En büyük avantajlardan biri de 10 yıl sızdırmazlık garantisi veriyor olmamızdır. Çatıları delmeye ve kırmaya gerek yok. Fabrika, depo otel ve daha fazlası için membranlı güneş enerjisi paneli kurulabilir’ dedi.