Binomo Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Binomo hakkında yeterince bilgi değilseniz aşağıdaki metne göz atmalısınız.

Binomo Nedir?

2014 Yılında finansal piyasalara merhaba diyen Binomo, yaklaşık 10 aylık bir sürecin sonunda piyasadaki en güçlü ticaret platformları arasında kendine yer bulmayı başardı. 2014 yılından beri piyasadaki yerini her geçen gün sağlamlaştıran binomo, bünyesinde her seviyedeki yatırımcıyı ağırlıyor.

Binomo Güvenilir mi?

Düzenleyici belgelendirme sertifikasına bağlı kuruluşlardan bir tanesi olan Binomo, sektör içinde yer alan ticaret platformları arasında güvenilir yapısıyla ön plana çıkıyor. Bununla birlikte 2016 IAIR ödülleri”nde “Yılın aracı kurumu”, “2015 Forex Fuarı Ödülleri”nde “Yeni başlayanlar için en iyi aracı kurum” ödüllerini alan binomo, gücüne güç katmayı başardı.

Binomo’yu Kimler Kullanabilir?

Binomo, piyasa üzerinde işlem yapmak isteyen her kullanıcı için oldukça rahat bir platform. Özellikle işlem platformlarına ilk kez giriş yapacak kişilere özellikle odaklanan Binomo, kolay yapısı sayesinde çeşitli avantajlar sunuyor.

Binomo’nun sunduğu avantajlara kısaca göz atalım;

Avantajları

Binomo kurulduğu günden bu yana sürdüğü sektör hâkimiyetindeki en önemli etken kullanıcıları ile yaptığı işbirliği şartları oldukça etkili.

En az 10$’dan yatırımlara başlangıç yapabildiğiniz için büyük miktarda para yatırmadan kazanç sağlamanıza şansını sizlere sağlıyor.

Her işlem başına sabit olarak 1 Dolar ücret alınıyor.

Kullanıcıları için ücretsiz eğitimlere sahip.

Demo hesap özelliği ile yatırım yapmadan önce tecrübe kazanıp piyasaya hakim olmanızı sağlar.

iOS ya da Android bir mobil cihaz üzerinden kolayca Binomo’ya giriş yapabilirsiniz.

Gösterge, takvim gibi onlarca farklı araca, panel üzerinden erişerek işlemlerinizi kolay bir biçimde yapabilirsiniz.

Kendi içerisinde oluşturduğu özel fonlar ile belirli zamanlarda turnuva etkinlikleri gerçekleştirilir ve bu etkinliklerin yanı sıra kullanıcılara özel bonuslar hediye edilir.

Binomo’nun Dezavantajı Var Mı?

Binomo’nun sunduğu avantajların yanında birkaç da dezavantaj söz konusu. Onların başında ise;

Uzun süreli stratejiler oluşturup yatırım yapan müşteriler için işlem süresinin 60 dakika ile sınırlı olması bir dezavantaj olabilir.

Benzer ticaret platformları müşterilerine farklı işlem türlerini sunuyor. Binomo ise işlemde CFD ve klasik sözleşmeler ile sınırlı kalıyor.

Binomo’da İşlem Yapma Koşulları Neler?

İşlem Limit Tutarı: Para yatırma ve çekme işlemi için kullanılabilen minimum tutar 10 Amerikan Dolarıdır.

Ödeme Tercihleri: Kredi ya da banka kartı, e-ödeme sistemleri, bankalar, cryptocurrency.

Sözleşme Türleri: 1 saat vadeye sahip sınırlı sözleşmeler, 5 dakikalık vadeyle turbo sözleşmeler ve ayrıca CFD sözleşmeleri. Ek olarak klasik sözleşmelerin karlılığı % 89 oranına kadar yükselebiliyor.

Toplam varlık sayısı 50'dir.

Döviz çiftlerinde ve hisse senetleri konusunda geniş seçim imkanı. Ayrıca endeksler, emtialar ve kripto para birimleri kullanımı.

Gündüz ve gece ticareti için benzersiz bir platform olan binomo, kripto indeksi. CRYPTO IDX - fiyat değişkenliği konusunda rakiplerine göre daha istikrarlıdır. Bu nedenle teknik analiz stratejilerinde dünya çapında bir popülerliğe sahip.