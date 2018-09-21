Bir firma daha konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil Kundura'dan sonra 1980 yılında üretime başlayan Beta Ayakkabı da konkordato istedi. Yılda 300 bin çift ayakkabı üreten Beta Ayakkabı'nın Türkiye genelinde 400 çalışanı ve 50 mağazası bulunuyor

Beta Ayakkabı, piyasa koşullarının etkisiyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.

Beta Ayakkabı’dan yapılan açıklamada, şirketin TL’deki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı ve AVM’lerdeki dövizle kiralamanın yanı sıra, altı ay önce Beta fabrikasında meydana gelen yangının şirketin ticari faaliyetlerini etkilediği ve buna bağlı olarak yeniden yapılandırma süreci başlatıldığı belirtildi.

Beta Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık imzasıyla yapılan açıklamada, “Son dönemde piyasalarda yaşanan TL’deki değer kaybı, nakit akışı sıkışıklığı, AVM’lerde kiralamaların döviz üzerinden yapılması gibi nedenlerle şirketimiz ödemelerinde kademeli olarak sıkıntı yaşamaya başladı…” denildi.

Beta Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

Geçtiğimiz aylarda hiç kamuoyuna aksettirmediğimiz fabrikamızda gerçekleşen yangın da tüm bu gelişmeler ile birlikte bizleri zor bir döneme soktu. Bir talihsizlik sonucu yaklaşık 6 ay önce fabrikamızda gerçekleşen yangına karşın, 1 ay içinde yeni makinalar satın alarak ve gerekli düzenlemeleri yaparak müşterilerimize hiç hissettirmeden yolumuza yeniden devam ettik. Fakat artık içinde bulunduğumuz süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale geldi. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda AVD Hukuk – Av. Fatih Dönmez ile birlikte gerçekleştirdiğimiz konkordato talebimiz gereğince, ilgili mahkemenin tedbir kararı aldığını açıklamak isteriz.

Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat ile de Türkiye ekonomisine büyük faydalar sağlayan Beta markamız, Türk perakende sektörünün milli bir değeridir. Bu kapsamda piyasa şartlarına bağlı olarak başlattığımız yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimiz, satış ve üretimini gerçekleştirdiğimiz markalar ve tedarikçilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç ile Beta markamız, hiç şüphesiz ki, daha sağlam ve kararlı adımlarla ilerleyecek ve ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdamla değer katmaya devam edecektir. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Hedefimiz, günümüze kadar yüksek kalitesi, rahatlığı ve şıklığı ile elde etmiş olduğumuz güçlü imajımızı koruyarak, Türkiye ayakkabı sektöründe, modanın ve şıklığın temsilcisi olmaya devam etmektir.

Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu devletimizin de desteği ile başarı ve el birliğiyle geride bırakacağımızı, tüm bu yaşananların ardından yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğimizi ve Türk perakende sektörünün milli bir değeri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Yıllardır markamızı tercih edip, yoluna Beta ile devam eden müşterilerimize önümüzdeki süreçte vereceği destekler için şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla