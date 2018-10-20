Bir ilk: Aliağa'da özel endüstri bölgesi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alanın Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir ilk: Aliağa'da özel endüstri bölgesi
20 Ekim 2018 Cumartesi 09:50

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan, Socar Turkey  Enerji Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki alana ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi  Gazete'de yayımlandı.

Bölgeye ait haritanın da yer aldığı karara göre, söz konusu alan 4737  sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi Özel  Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

Etiketler; #izmir #aliağa
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