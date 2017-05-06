Bira devi İzmir'de kapasite artırıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde üretim tesisi bulunan Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. üretimi arttırmak için kapasite artışına gidiyor. ÇED süreci başlatılan proje ile yıllık bira üretiminin 580 milyon tona çıkarılması hedefleniyor

1967 yılından bu yana tesisleriyle İzmir'de önemli istihdam sağlayan ve Türkiye'nin önemli bira markalarından olan Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. üretim tesislerinde kapasite artışına gitmek için harekete geçti.

Artan tüketici talepleri gözetilerek hazırlanan kapasite artış projesi için İzmir Valiliği'nin de onayıyla ÇED süreci başlatıldı.

Buna göre yıllık 413 milyon ton bira üretiminin yapıldığı işletmede yapılacak olan fermentasyon, kaynatma ve şişe dolum ünitelerine makine ekipman ilavesi yapılması için fabrika alanında 800 metrekarelik bir bina inşa edilecek.



Yapılacak olan ilaveler ile üretimin yıllık 580 milyon tona çıkması hedeflenirken proje için 50 milyon TL gider belirlendi.