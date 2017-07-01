Bitcoin nedir ?

Bitcoin, elektronik ortamlarda yaratılmış ve bu ortamda elde edilen dijital bir para birimidir. “Kripto para” olarak da bilinen Bitcoin, gelişen bu teknolojinin ilk örneğidir

merkezi değildir

hiçbir kurum kontrol etmemektedir

Diğer para birimlerinden farklı olarak Bitcoin. Dolayısıyla Bitcoin ağını

Bitcoin’i Satoshi Nakamoto isimli yazılım geliştirici 2009 yılında ortaya çıkartmıştır. Amacı hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan, çok düşük işlem ücretleri ile hemen hemen anlık olarak elektronik ortamda aktarılabilen bir para birimi oluşturmaktır.

Bitcoin, diğer paralar gibi fiziksel olarak üretilmez. Dağıtılmış şebekedeki işlem gücükullanılarak kazılmaktadır. Buna “Bitcoin madenciliği” denir. Bitcoin protokolü gereği yalnız 21 milyon Bitcoin yaratılabilir.

Bitcoin üretmek için matematiksel bir formülü takip eden yazılımlar kullanılır. İsteyen herkes bu formüle rahatça ulaşıp kontrol edebilir.

Bitcoin hesabı kolayca kurulabilir. Anonimdir, şeffaftır, transfer işlem ücretleri cüzidir ve hızlıdır.

Bitcoin’in günümüzdeki yaklaşık fiyatı 2500 $‘dır ve Bitcoin hakkındaki haber de ünlü bir yazılımcıya göre Bitcoin 2020 yılında yani sadece 3 yıl sonra 250.000 $ olacak. Bu tahmine bakınca Bitcoin’e üç beş bir şeyler yatırmanın kimseye zararı olmadığı düşüncesindeyiz.

Bitcoin’in değerinin sadece 3 yıl içerisinde 100 katına çıkması, eğer piyasada yeniyseniz ve henüz tecrübeniz yoksa size pek inandırıcı gelmeyebilir ancak piyasada 1000’den fazla kripto para birimi olduğunu ve bu birimlerin zaman içinde 10 kat 100 kat hatta 1000 kat yükseliş gösterdiğini söylemekte fayda var.