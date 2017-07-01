Bitcoin nedir ?

Bitcoin’i Satoshi Nakamoto isimli yazılım geliştirici 2009 yılında ortaya çıkartmıştır. Amacı hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan, çok düşük işlem ücretleri ile hemen hemen anlık olarak elektronik ortamda aktarılabilen bir para birimi oluşturmaktır.
Bitcoin, diğer paralar gibi fiziksel olarak üretilmez. Dağıtılmış şebekedeki işlem gücükullanılarak kazılmaktadır. Buna “Bitcoin madenciliği” denir. Bitcoin protokolü gereği yalnız 21 milyon Bitcoin yaratılabilir.
Bitcoin üretmek için matematiksel bir formülü takip eden yazılımlar kullanılır. İsteyen herkes bu formüle rahatça ulaşıp kontrol edebilir.
Bitcoin hesabı kolayca kurulabilir. Anonimdir, şeffaftır, transfer işlem ücretleri cüzidir ve hızlıdır.
Bitcoin’in günümüzdeki yaklaşık fiyatı 2500 $‘dır ve Bitcoin hakkındaki haberde ünlü bir yazılımcıya göre Bitcoin 2020 yılında yani sadece 3 yıl sonra 250.000 $ olacak. Bu tahmine bakınca Bitcoin’e üç beş bir şeyler yatırmanın kimseye zararı olmadığı düşüncesindeyiz.
Bitcoin’in değerinin sadece 3 yıl içerisinde 100 katına çıkması, eğer piyasada yeniyseniz ve henüz tecrübeniz yoksa size pek inandırıcı gelmeyebilir ancak piyasada 1000’den fazla kripto para birimi olduğunu ve bu birimlerin zaman içinde 10 kat 100 kat hatta 1000 kat yükseliş gösterdiğini söylemekte fayda var.
Kripto para ile kazanmak doğru yatırımlar ile mümkün. Düzenli olarak analiz yapmak, analiz yapacak altyapı yoksa yapılmış olan analizleri takip etmek, sektördeki kripto para haberleri‘nden anında haberdar olarak yatırımlarınızı buna göre düzenlemeniz sizi kısa zamanda kàra sürükleyecektir.