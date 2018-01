Bitcoine yatırım arttı, kuyumcu dükkan kapatmaya başladı

Ülkede artan enflasyon ve değersizleşen paranın yanında bir de vatandaşın alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarındaki yükselişle altın satışları durma noktasına geldiğini söyleyen Baransel, ‘Altına yatırım da azalıyor. Büyük yatırımcılar artık altın yerine, kripto para birimi bitcoine yatırım yapıyor’ derken kuyumcular da esnafın dükkanlarını kapatıp, müteahhit olduğunu ifade ediyor



Yılbaşı da durgun geçti

Altına yatırımın yerini bitcoin aldı



‘Bankalar daha çok kazanıyor’



“Güvenilir liman”



‘Kuyumcular, müteahhit oluyor’

- Ülkede artan enflasyon ve değersizleşen paranın yanında bir de vatandaşın alım gücünün düşmesi ve altın fiyatlarındaki yükselişle altın satışları durma noktasına geldiğini söyleyen Baransel, ‘Altına yatırım da azalıyor. Büyük yatırımcılar artık altın yerine, kripto para birimi bitcoine yatırım yapıyor’ derken kuyumcu lar da esnafın dükkanlarını kapatıp, müteahhit olduğunu ifade ediyor. Altın fiyatlarının yükselmesi ve vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte altın satışlarında büyük bir durgunluk yaşandığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yılbaşında sektörde hareketlilik yaşanacağı yönündeki beklentilerinin de boşa çıktığını söyledi.Şu an piyasada ciddi bir durgunluk olduğunu ifade eden Baransel, ‘Yılbaşınden ciddi beklentimiz vardı. Ancak olmadı. Altın fiyatlarının yükselmesi, milletin alım gücünün olmaması ve altında kredi kartıyla taksit sayısının 4’ten fazla olmaması gibi nedenler de baya etkiledi. Millet 4’e böldürüp bir bilezik alamıyor. Taksit sayısının düşük olmasından dolayı insanlar alışveriş yapamıyor. Aldıkları altına taksit yapması için bankaya gidiyor ve taksit sayısının artmasını bekliyor. Esnafın satışları çok kötü. İnanılmaz durdu. Bir çeyrek altın oldu 260-265 lira. Adam onu bile taksitle almaya çalışıyor. Çeyreği geçtik hatta yarım gramlık altınlar bile satmıyor. Vatandaş şu an yatırım yapamıyor. Çünkü vatandaşın cebinde para yok’ dedi.Altının sürekli bulunan bir maden olmasına rağmen fiyatlarının bu kadar yüksek olmasını anlayamadığını söyleyen Baransel, şöyle devam etti: Altın, yok olmayan bir maden. Herkesin kasaları altın dolmaya başladı. Siyasi ve ekonomik nedenlerle fiyatlar durmadan yükseliyor. Şimdi bir de bitcoin diye bir şey çıktı. O çıkınca altına rağbet de düştü. Artık büyük parası olanlar yatırım için kripto para birimi bitcoine yönleniyor. Eskiden parası olan altına yatırırdı.Ancak değişen dünyada altına yatırım azalmaya başladı. İnsanlar önceden bankalardan paralarını çekip, altına yatırıyordu. En azından kenarda altını olsun istiyordu. Ama altına gösterilen değer de artık önemini yitirdi. Artık yeni yatırım aracı kripto para bitcoin oldu. Ama buna da güven yok. Ne olacak ve böyle nereye kadar devam edecek bilemiyoruz?Piyasadaki durgunluğun nedeni olarak parasızlığı işaret eden ve hükümete piyasaya para sürmesi önerisinde bulunan Baransel, ‘İnsanların aldığı asgari ücret yükselmediği müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Her şeye zam geliyor. İnsanlar ceplerinde kredi kartı borçlarıyla dolaşıyor. İnsanlar kredi kartlarına yöneltildi ama borçları sürekli arttı. Bu da vatandaşı bankalara teslim etti. Bankalar 100 lirada 3 lira komisyon alıyor. Sattığımız çeyrekten beş lira kazanıyoruz ama bankalar 3 lira kazanıyor. Çeyrek altın için 260 lirayı kredi kartından çektiğimiz zaman banka o işlemden 7,5 lira kazanıyor. Ama kuyumcu 7,5 lira kazanmıyor. Bu sorunlara karşı kuyumcular birlik yasası adında yasa hazırladık. Ama çıkaramadık. Çünkü TOBB kabul etmiyor. Çünkü üye sayısı düşecek. Bizim de milli piyangocular, mali müşavirler ya da eczacılar gibi ayrılmamız gerekiyor. Bir kuyumcu açmak için 700-800 bin liraya ihtiyaç var. Ancak 250 bin liraya cafe açıp, kuyumcudan daha çok kazanabiliyor’ ifadelerini kullandı.Altının önemli bir yatırım aracı olduğunu ifade eden Baransel, şöyle devam etti: Cepteki nakit para her zaman harcanabilir. Ama altın, bozdurmadan kenara atılır. Ev ya da araba alırken kullanılır. Değer kaybetmez aksine değer kazanır. Ama milletin alım gücü düştüğü için alamıyor. Örneğin, geçenlerde düğünden çıkmış birinin çeyrek diye getirdiği 150 altının yarısı gram çıktı. O zannediyordu ki çeyrek. Gramın çok bir farkı da yok çeyrekten görüntü olarak. Dünyada altın hala en güvenilir limanlardan. Çünkü en değerli maden. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o günün onsuyla çarpılıp alınır. Altın dünyanın her yerinde geçerli bir maden. O yüzden yatırımcıların altına yatırım yapmaları en mantıklısı.Kemeraltı’nda 25 senedir kuyumculuk yaptığını söyleyen Hüseyin Nas da vatandaşın alım gücünün düştüğünü ve bu nedenle altın satışı yapamadıklarını ifade ederek, ‘Yarım gram altın 75 lira. Gram altından sonra yarım gram altınların piyasaya sunulmasına rağmen, yarımgramlık altınlara bile ilgi yok. Satış yapamıyoruz. Bunun nedeni de vatandaşın alım gücünün olmaması. Artık yarım gramlık altınları bile kredi kartıyla satıyoruz. 25 yıldır esnafım ve piyasa 10 sene öncesine kadar bile bu kadar durgun değildi. Satışlarımız hiç bu kadar azalmamıştı. Her geçen yıl bir önceki yılı arıyoruz. İşlerin kötü gitmesinden dolayı sektörde de iş değişiklikleri yaşanıyor. Eski kuyumcular ise meslek değiştirip, müteahhit oluyor. Mesela İstanbul Kapalı Çarşı’da çok sayıda kuyumcu işlerini bıraktı. Çünkü gelecek yok’ ifadelerini kullandı.