85'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın inovasyon sponsoru Vestel, en çok akıllı telefonlarıyla dikkat çekti. Vestel'in yerli tasarıma sahip olan Venüs modelini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Zorlu, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Adnan Yıldırım da kullanıyordu. Yerli ve milli ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüklerini vurgulayan Yıldırım, 'Bu telefonun 3 katı fiyatıyla satılan telefonlarla yapıp da yerli telefon Vestel Venüs'le yapamadığım hiçbir şey yok. Hatta bazı şeyleri çok daha iyi yapıyorum' dedi.Hükümet özellikle orta ve yüksek teknoloji isteyen ürünlerde, yerli ve milliliği önemsediğini her ortamda dile getiriyor. Yurtdışından ithal edilen teknoljik ürünlerde son dönemde ciddi zamlar yapılmasının ardından yerli üretime gözler çevrildi. Özellikle akıllı telefon alanında 'yerli ve gururlu' sloganıyla Vestel, her gün yeni ürünler tanıtıyor. Yerli tasarıma sahip olan cep telefonları Venüs'ü Vestel şirketinin üst düzey çalışanlarının yanı sıra Ekonomi Bakanlığı yetkilileri de kullanıyor. Hükümet, yerli üretimi arttırmak için yurtdışından ithal edilen ürünlere yüksek oranlarda vergiler getirmişti. Yerli ve milli ürünlerin arttırılması için hükümetin her konuda destek vereceğini açıklamasının ardından alanda yetkin firmalar çeşitli ürünlerin üretimi konusunda çalışmalarına başladı.Ekonomide yerli üretime her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirten Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Adnan Yıldırım, 'Vestel Venüs model akıllı telefonla istediğim her şeyi çok rahat yapabiliyorum. Bu telefonun 3 katı fiyatıyla satılan telefonlarla yapıp da yerli telefon Vestel Venüs'le yapamadığım hiçbir şey yok. Hatta bazı şeyleri çok daha iyi yapıyorum. Teknik olarak söylemek gerekirse, kablosuz girişlerini daha başarılı buluyorum. Ayrıca android olduğu için pek çok markaya açık bir kullanım sunuyor. Halbuki Apple ürünlerinde tek bir yazılım söz konusu. Bu açıdan ayrıca tercih ediyorum' diye konuştu.Yerli telefondaki atılımı çok anlamlı bulduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Cep telefonları, güncel teknolojinin yaygın kullanım alanlarıyla ülke olarak çok fazla döviz ödediğimiz bir alandır. Bu ürünlere bu kadar ödeme yapmak yerine mümkünse tamamının Türkiye'de üretilmesini tercih ediyoruz. Şahsım ve Ekonomi Bakanlığı olarak bu alanı da destekliyoruz. Bu sadece cep telefonu alanında da değildir. Bütün orta ve yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'de üretilmesi noktasında üreticilere ciddi destekler veriyoruz.Vestel'in Venüs modelini kullanmamak için bir neden olmadığını ve telefonlarının Iphone'dan daha iyi olduğunu söyleyen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, 'Vestel Venüs her bakımdan son teknolojiye uygundur. Özellikleri bakımından Türkiye'ye çok uygun bir ürün olduğundan dolayı 'Yerli ve Gururlu' dedik. Reklamlarımızın yanında kullanıcı sayısının artmasıyla kulaktan kulağa yayılan bir şekilde satışlarımızda ciddi artışlar yaşanıyor. Bizim için en önemlisi de kullanıcı memnuniyetidir. Kullanıcı memnuniyetiyle bu modelin kullanımının her geçen gün daha da artacağına, bunun da pazardaki payımızı arttıracağına inanıyorum. Şu anda yüzde 5-6 arasında olan pazar payımız çok kısa bir sürede yüzde 10'ları geçecek. Bunun için de gerekli olan yatırımlarımızı tamamladık. Cep telefonunda Türkiye pazarını daha çok yabancı ağırlığından kurtarmaya çalışacağız. Bu yabancı ağırlıklıdan yerliye geçiş ise daha çok kullanımla olacak. Kullanıcılar Venüs'ü kullandıkça yerli telefonumuzun ne kadar iyi ve kullanışlı olduğunu görecek. İnsanımız diğer telefonlara oranla daha uygun ve ulaşılabilir fiyatıyla en iyi teknolojiye sahip olacak' dedi.Hükümetin sadece cep telefonu demeden her türlü yerli üretimi desteklemesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 'Bu alandaki desteğin ekonomimiz ve teknolojimiz için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetimiz de bu konuda ciddi destekler veriyor. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde verilen bu destek, Türkiye için de oldukça önem arz ediyor. Dünyanın bu yeni trendini ülkemizde daha iyi noktalara taşımalıyız' dedi.