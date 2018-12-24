BMC'den ihracat rekoru

Türkiye'nin lider otomotiv firmalarından BMC, Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan'ın Eylül ayında açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini kazandı.

BMC, 2019 yılında yapacağı teslimatlarla, yine kendisine ait olan 'En yüksek adetli CNG otobüs ihracatı' rekorunu da kırmış olacak. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şirketin otobüs alanındaki 2018 başarıları ve 2019 hedefleri ile ilgili şunları söyledi: "BMC olarak, ilklerin markası olma özelliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2018, gerek yeni kamyon ailemiz TUĞRA'nın dünya sahnesine çıkması, gerekse otobüs ailelerimizin başarılarıyla taçlandırdığımız bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.000 adet otobüs teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise ilk 10 ayda 700'e yakın farklı özelliğe sahip araç teslim ettik. Üretime başladığımız ilk yıldan bu yana 300.000 adedi geçen araç üretimimizle Türkiye ekonomisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlamayı başardık. 2019'un başında devreye alacağımız son teknoloji üretim tesislerimizle, sektördeki gücümüze güç katmaya devam edeceğiz."

Sahip olduğu hızlı ve esnek üretim yapısını yıllık 1.800 adet otobüs üretim kapasitesi ile destekleyen şirketin otobüs aileleri Neocity, Procity ve Neoport, sıra dışı özellikleriyle hem Türkiye'de, hem de dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.